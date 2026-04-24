Bose QuietComfort SC: cuffie wireless con pochi rivali ora in offerta

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su delle cuffie wireless meravigliose che garantiscono il massimo del comfort e un’ottima autonomia a un prezzo vantaggioso. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue Bose QuietComfort SC a soli 171,69 euro, anziché 289,95 euro.

Siamo quindi di frone a uno sconto del 28% sul prezzo di listino, più un ulteriore ribasso di 37,80 euro al checkout, per un risparmio totale di oltre 117 euro. Un prezzo davvero niente male, soprattutto per ciò che potrai ottenere. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Bose QuietComfort SC: musica a tutto volume senza disturbi

Con le Bose QuietComfort SC puoi ascoltare la musica a tutto volume senza disturbi e distrazioni. Offrono due modalità d’ascolto, cancellazione del rumore e ambiente, che ti permettono di scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Con la prima percepisci solo la musica senza disturbi e con la seconda non ti isoli completamente dall’ambiente circostante.

Hanno bisogno di cuscinetti che avvolgono le orecchie e garantiscono il massimo del comfort per usarle anche per tutto il giorno. L’archetto è regolabile e ha una piccola imbottitura sulla parte alta per poggiare in modo delicato sulla testa. Puoi controllare la musica, il volume, le chiamate e le tracce musicali con i comandi posti sul padiglione auricolare. Garantiscono una connessione veloce e senza latenza, e una batteria che arriva fino a 24 ore con una singola ricarica e 2,5 ore con appena 15 minuti di ricarica.

Una grandissima promozione dunque da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò corri su Amazon e metti nel tuo carrello le Bose QuietComfort SC a soli 171,69 euro, invece che 289,95 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.