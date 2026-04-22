Amazon Tech Week: promo cuffie gaming Logitech G Astro A20 X

Ti segnaliamo l’offerta della Tech Week su Amazon dedicata a Logitech G Astro A20 X, le cuffie gaming wireless di fascia alta, perfette per ogni appassionato di videogiochi che non accetta compromessi quando si tratta del comparto sonoro. Riproducono un suono ricco e coinvolgente con i driver audio PRO-G da 40 mm (Live Edge), possibilità di scegliere tra la connettività Bluetooth e USB-C cablata per il massimo della flessibilità.
Logitech G Astro A20 X in sconto per la Tech Week
Con un peso inferiore a 300 grammi, integrano un microfono ad alta risoluzione (48 kHz) e la tecnologia di personalizzazione Blue VO!CE per un suono cristallino. Non manca nemmeno l’illuminazione LIGHTSYNC RGB a 8 zone con 16,8 milioni di colori vivaci per un look unico. C’è in dotazione la base PLAYSYNC che ti permette di collegarle simultaneamente a 2 sistemi, passando dall’uno all’altro con un solo tocco, ad esempio per alternare PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC e altro. Tutti i dettagli nella scheda completa.
Il listino raggiungibile sul sito ufficiale dice che costerebbero 179,99 euro a prezzo pieno, ma grazie al forte sconto di oggi le porti a casa con una spesa di soli 136,19 euro, approfittando così di un notevole risparmio. Sono vendute e spedite direttamente da Amazon, senza intermediari. La colorazione delle cuffie gaming Logitech G Astro A20 X in promozione è Bianco.
Logitech G Astro A20 X, cuffia con microfono gaming wireless LIGHTSPEED per PS5, Xbox, Nintendo Switch/Switch 2, PC con PLAYSYNC AUDIO a 2 sistemi, Bluetooth, microfono su braccio a 48 kHz – Bianco
In occasione della Tech Week, Amazon presenta con Razer una selezione di promozioni su tante categorie amate dagli utenti. L’evento andrà avanti fino al 28 aprile e la vetrina ufficiale raccoglie occasioni su smart home, elettronica, gaming e informatica.