 Amazon Tech Week: promo cuffie gaming Logitech G Astro A20 X
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Amazon Tech Week: promo cuffie gaming Logitech G Astro A20 X

Le Logitech G Astro A20 X sono cuffie gaming che si fanno notare e sentire: falle tue e risparmia con lo sconto della Tech Week su Amazon.
Amazon Tech Week: promo cuffie gaming Logitech G Astro A20 X
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Le Logitech G Astro A20 X sono cuffie gaming che si fanno notare e sentire: falle tue e risparmia con lo sconto della Tech Week su Amazon.

Ti segnaliamo l’offerta della Tech Week su Amazon dedicata a Logitech G Astro A20 X, le cuffie gaming wireless di fascia alta, perfette per ogni appassionato di videogiochi che non accetta compromessi quando si tratta del comparto sonoro. Riproducono un suono ricco e coinvolgente con i driver audio PRO-G da 40 mm (Live Edge), possibilità di scegliere tra la connettività Bluetooth e USB-C cablata per il massimo della flessibilità.

Compra le cuffie gaming Logitech in sconto

Logitech G Astro A20 X in sconto per la Tech Week

Con un peso inferiore a 300 grammi, integrano un microfono ad alta risoluzione (48 kHz) e la tecnologia di personalizzazione Blue VO!CE per un suono cristallino. Non manca nemmeno l’illuminazione LIGHTSYNC RGB a 8 zone con 16,8 milioni di colori vivaci per un look unico. C’è in dotazione la base PLAYSYNC che ti permette di collegarle simultaneamente a 2 sistemi, passando dall’uno all’altro con un solo tocco, ad esempio per alternare PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC e altro. Tutti i dettagli nella scheda completa.

Le caratteristiche delle cuffie gaming Logitech G Astro A20 X

Il listino raggiungibile sul sito ufficiale dice che costerebbero 179,99 euro a prezzo pieno, ma grazie al forte sconto di oggi le porti a casa con una spesa di soli 136,19 euro, approfittando così di un notevole risparmio. Sono vendute e spedite direttamente da Amazon, senza intermediari. La colorazione delle cuffie gaming Logitech G Astro A20 X in promozione è Bianco.

Logitech G Astro A20 X, cuffia con microfono gaming wireless LIGHTSPEED per PS5, Xbox, Nintendo Switch/Switch 2, PC con PLAYSYNC AUDIO a 2 sistemi, Bluetooth, microfono su braccio a 48 kHz - Bianco

Logitech G Astro A20 X, cuffia con microfono gaming wireless LIGHTSPEED per PS5, Xbox, Nintendo Switch/Switch 2, PC con PLAYSYNC AUDIO a 2 sistemi, Bluetooth, microfono su braccio a 48 kHz – Bianco

136,19215,00€-37%
Vedi l’offerta

In occasione della Tech Week, Amazon presenta con Razer una selezione di promozioni su tante categorie amate dagli utenti. L’evento andrà avanti fino al 28 aprile e la vetrina ufficiale raccoglie occasioni su smart home, elettronica, gaming e informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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