Sony WF-C710N: auricolari wireless discreti e performanti scontati al 42%

Vuoi acquistare degli auricolari wireless che siano discreti quando li indossi e anche leggeri, con un ottimo audio sia per musica che chiamate, senza dover spendere un patrimonio? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello i Sony WF-C710N a soli 69,99 euro, invece che 119,99 euro.

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Sony WF-C710N: i migliori per questo prezzo

Possiamo dire che a questa cifra gli auricolari wireless Sony WF-C710N sono tra i migliori che puoi acquistare. Sicuramente una delle caratteristiche principali è il design che risulta estremamente pratico e leggero. Una volta che li metti alle orecchie non ti accorgerai nemmeno di averle e grazie ai cuscinetti morbidi in silicone rimangono stabili. Inoltre offrono comandi touch per controllare il volume, le chiamate e la musica.

Garantiscono una connessione veloce e affidabile con possibilità di associarle fino a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro in un attimo. Potrai configurarli facilmente sui dispositivi iOS, Android e su PC e Mac. Garantiscono poi un audio di altissima qualità con upscaling DSEE e un equalizzatore personalizzabile a 5 bande nell’app dedicata. Sono resistenti all’acqua con la certificazione di grado IPX4 e offrono un’autonomia di 30 ore con cancellazione attiva del rumore e 1 ora di ascolto in appena 5 minuti di ricarica.

Davvero una promozione allettante. Dato che potrebbe scadere a momenti non fartela scappare. Vai ora su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C710N a soli 69,99 euro, invece che 119,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.