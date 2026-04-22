Trovi gli AirPods 4 al prezzo minimo storico per la Tech Week

In questo momento, la versione degli AirPods 4 con custodia di ricarica USB-C è al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il merito è del forte sconto (-34%) proposto in occasione dell’evento Tech Week che ha preso il via proprio oggi sull’e-commerce. Se stavi aspettando l’occasione giusta per allungare le mani sugli auricolari wireless di Apple, il momento è arrivato.

-34% per la Tech Week: AirPods 4 al prezzo minimo

Integrano il chip H2 realizzato internamente dalla mela morsicata per ottenere un suono calibrato in tempo reale. Tra gli altri punti di forza ci sono poi la modalità Trasparenza per sentire tutto ciò che accade intorno, il rilevamento conversazione per diminuire il volume automaticamente quando si parla e l’interazione con l’assistente Siri. L’elenco non termina certo qui: ci sono anche l’autonomia fino a 30 ore, la resistenza al sudore e all’acqua (con certificazione IP54) che le rende adatte anche a essere indossate durante l’attività fisica e molto altro ancora. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Da listino ufficiale costerebbero 149 euro, ma grazie allo sconto del 34% applicato in automatico puoi acquistare gli auricolari wireless Apple AirPods 4 al prezzo minimo storico di soli 99 euro. La spedizione e la consegna sono gratuite. Sono già più di 12.300 le recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di comprarle e di metterle alla prova: il voto medio assegnato è molto alto, pari a 4,6 stelle su 5.

L’evento dedicato alla Tech Week è organizzato da Amazon in collaborazione con Razer. Andrà avanti fino al 28 aprile: scopri le offerte migliori nella vetrina dedicata. Troverai promozioni sui prodotti di categorie come elettronica, informatica, gaming e smart home.