A pochi euro, lo speaker Bt di IKEA diventerà un bestseller

Design volutamente minimalista e prezzo stracciato: IKEA Kallsup ha tutte le carte in regola per diventare uno dei prodotti hi-tech più venduti dalla catena svedese, che ormai da tempo non si limita a fare mobili. È un altoparlante Bluetooth dalle dimensioni compatte e pensato per essere posizionato ovunque in casa. Negli Stati Uniti costa 9,99 dollari, in Europa è proposto alla metà del prezzo circa (5 euro in Germania).

IKEA Kallsup è già arrivato in Europa

Ufficialmente in Italia non è ancora arrivato, ma l’attesa non sarà lunga. Annunciato nei mesi scorsi, avrebbe dovuto fare il suo debutto sul mercato in aprile, ma il gruppo sembra aver deciso di tagliare i tempi lanciandolo subito, non sappiamo per quale ragione. Ecco come si presenta, con la sua forma cubica da soli 7 centimetri per lato, quattro piccoli piedini su cui appoggiarlo e due pulsanti posizionati sul lato superiore. È realizzato in materiale plastico (ABS).

La tecnologia alla base di Kallsup è Bluetooth 5.3 e può riprodurre musica trasmessa in modalità wireless da qualsiasi dispositivo compatibile (smartphone o altro) fino a 10 metri di distanza. È possibile sincronizzarne più unità, così da creare un sistema magari distribuito in tutta la casa. Inoltre, ha un’autonomia dichiarata di 9 ore in condizioni di normale utilizzo. La confezione non include il cavo USB-C per la ricarica né l’alimentatore.

Merita di essere visto il manuale di assemblaggio e di istruzioni (PDF), in perfetto stile IKEA.

Speaker Bluetooth a 5 euro: successo annunciato

Come anticipato, non è difficile immaginare un successo commerciale per uno speaker senza fili di questo tipo. La qualità audio è da mettere alla prova (non abbiamo avuto modo di farlo), ma non credo che qualcuno si possa aspettare un altoparlante di fascia alta con lo stesso prezzo ora richiesto per due pacchetti di patatine. A proposito, avete notato anche voi quanto sono aumentate?