GTA 6 e Spotify insieme? Indizi da LA, NY e Travis Scott

Quella siglata con Netflix per l’esclusiva temporanea della lunga anteprima pubblicata a fine agosto potrebbe non essere l’unica collaborazione tra Rockstar Games e una piattaforma, in vista dell’uscita di GTA 6. Nelle strade di Los Angeles e New York sono spuntati alcuni cartelloni pubblicitari di Spotify che mostrano estratti dagli artwork del gioco, affiancati dal logo del servizio di streaming musicale. Anche gli account ufficiali hanno condiviso le foto.

Possibile collaborazione tra GTA 6 e Spotify

Non è chiaro come arriverà a concretizzarsi la partnership, cosa preveda la stretta di mano, se solo il lancio di una playlist dedicata al titolo oppure una qualche sorta di funzionalità in-game. C’è chi ipotizza che Grand Theft Auto VI possa includere alcuni brani esclusivi, realizzati per l’occasione, una teoria supportata dal fatto che i profili social di alcuni artisti hanno iniziato a pubblicare immagini a tema.

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Il più famoso è senza dubbio Travis Scott, ma ci sono anche Future, Morgan Wallen, Fred Again e PinkPantheress. Quasi certamente alcuni dei loro brani saranno presenti nella colonna sonora del gioco, quella che potremo sfogliare cambiando le stazioni radio durante la guida dei veicoli, un grande classico della serie.

Mancano ormai solo due mesi (ok, due mesi e due giorni per essere precisi) alla data di uscita ufficiale di GTA 6, fissata per il 19 novembre. Il conto alla rovescia segna -62. Arriverà nelle versioni per le console PlayStation 5 e Xbox Series X/S, su PC solo più avanti. Nonostante i tempi siano ormai stretti, rimane ancora da sciogliere il dubbio legato alla possibilità di vederlo girare a 60 fps almeno su PlayStation 5 Pro.

Arriveranno quasi sicuramente nuovi contenuti entro le prossime settimane, considerando che il publisher Take-Two Interactive ha tutto l’interesse di continuare a promuovere la fase di pre-ordine.