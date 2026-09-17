 FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay
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FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay

Una classe, 12 episodi e un anno di scuola fino alla maturità: FOMO racconta su RaiPlay una generazione sospesa tra vita online e offline.
FOMO, dal fenomeno alla serie in streaming su RaiPlay
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Una classe, 12 episodi e un anno di scuola fino alla maturità: FOMO racconta su RaiPlay una generazione sospesa tra vita online e offline.
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L’acronimo FOMO è ormai entrato nel lessico comune. Per esteso si legge Fear Of Missing Out ed è un fenomeno psicologico che colpisce molti, l’ansia di poter perdere l’occasione di vivere esperienze gratificanti, di rimanere tagliati fuori. Una sensazione spesso amplificata dai social. È anche il tema al centro di una nuova docuserie da oggi in streaming su RaiPlay (all’indirizzo raiplay.it/programmi/fomo e nell’app).

Arriva in streaming su RaiPlay la docuserie FOMO

Si intitola proprio FOMO – Fear Of Missing Out ed è composta da un totale di 12 episodi, pubblicati ogni giovedì. Racconta la vita di un gruppo di studenti del Liceo Vittoria Colonna di Roma, dal primo giorno di scuola fino all’appuntamento con la maturità. Una routine scandita da interrogazioni, assemblee, notti trascorse fuori, relazioni e amicizie che cambiano e confessioni intime. Insomma, il pane quotidiano di una generazione che vive online e offline senza più distinzione.

Un fotogramma dalla serie FOMO in streaming su RaiPlay

Il linguaggio è diretto, semplice e ironico, per restituire un ritratto dell’adolescenza che potrebbe parlare più agli adulti che ai coetanei dei protagonisti. Un viaggio tra diciottesimi, Erasmus,  autogestione, gite, i cento giorni, balli di fine anno ed esami, passando dalle situazioni domestiche non sempre semplici da affrontare. Il tutto narrato con il filo conduttore delle chat, dei messaggi vocali e delle storie condivise.

FOMO unisce il realismo della docuserie al ritmo e all’estetica del teen drama: camera a mano, luce naturale, schermi di smartphone, Stories, vocali, TikTok, gruppi WhatsApp diventano parte integrante della storia.

La serie è un contenuto originale della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, scritto e diretto da Pietro Daviddi e David Gallerano. La produzione è di OUR FILMS (Gabriele Immirzi, Lorenzo Mieli e Mario Gianani). Le musiche sono di Warner Music Italy, con un brano inedito realizzato dalla cantautrice Ariete e la colonna sonora dei Voga (Enrico Esposito e Lorenzo Biscione).

Fonte: RaiPlay

Pubblicato il 17 set 2026

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17 set 2026
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