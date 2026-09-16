Disney+ consente di risparmiare fino al 25% sui piani di sei mesi

Prosegue in casa Disney+ la promozione sui piani della durata di sei mesi, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 25% in base al piano selezionato. I prezzi partono da 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi ciascun piano si rinnova in automatico a partire dal prezzo in vigore al momento della sottoscrizione.

Di recente il servizio streaming statunitense ha accolto nel proprio catalogo The Mandalorian and Grogu, serie televisiva dell’universo Star Wars che ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Lo stesso discorso vale per il sequel de Il Diavolo veste Prada, con protagonisti gli stessi attori dell’indimenticato primo film.

Entriamo ora più nel dettaglio dei prezzi in vigore nell’ambito dell’offerta sui piani di sei mesi. Il piano più economico, Standard con pubblicità, vanta un prezzo di 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, al rinnovo 6,99 euro al mese senza vincoli di sorta.

Con questo piano i clienti Disney+ accettano le interruzioni pubblicitarie durante la visione dei loro contenuti, oltre a una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea. Se non si accetta la pubblicità, il piano da prendere in considerazione è Standard, in offerta a 8,99 euro al mese per sei mesi, poi 10,99 euro al mese.

Il piano Standard va ad eliminare le interruzioni pubblicitarie, come detto, oltre ad aggiungere l’opzione Download, che permette di scaricare i propri titoli preferiti per poi rivederli in un secondo momento offline. Per un’esperienza di visione completa, invece, con tanto di qualità video fino a 4K HDR, quattro riproduzioni contemporanee e supporto alla tecnologia Dolby Atmos, il piano di riferimento rimane quello Premium, disponibile a 11,99 euro al mese per i primi sei mesi (25% di risparmio), poi 15,99 euro al mese senza alcun tipo di vincolo.

https://www.youtube.com/watch?v=1M61SW1kdYU&pp=ygUZdGhlIG1hbmRhbG9yaWFuIGFuZCBncm9ndQ%3D%3D