Qualità delle serie originali e zero pubblicità: l'offerta di Apple TV per i nuovi utenti

Ted Lasso, Scissione e Slow Horses sono alcune delle serie più significative presenti all’interno del catalogo di Apple TV, il servizio di streaming video dell’azienda statunitense. Rispetto alle altre piattaforme analoghe, il livello di qualità delle serie televisive e dei film è giudicato superiore, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni.

Le persone che intendono provare per la prima volta Apple TV possono beneficiare della prova gratuita di sette giorni, al termine della quale l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese. Nell’eventualità il servizio non sia di proprio gradimento, è sempre possibile effettuare la disdetta senza costi aggiuntivi direttamente dall’account Apple o dal sito web.

Un’altra differenza rispetto alle altre piattaforme di streaming è la presenza di un unico abbonamento, il cui costo è inferiore ai 10 euro come abbiamo visto nell’introduzione. Si tratta di un aspetto non banale, dal momento che trasmette da subito chiarezza e, se vogliamo, è un po’ il manifesto del servizio.

Lo stesso discorso vale per l’assenza completa di pubblicità durante la visione di film e serie televisive. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un elemento notevole, se pensiamo che negli ultimi anni la concorrenza ha introdotto piani di abbonamento che includono le interruzioni pubblicitarie.

Un ulteriore tema da affrontare è l’esperienza di visione, resa più gratificante rispetto alla maggior parte delle altre piattaforme grazie all’interfaccia intuitiva del menu iniziale e, soprattutto, dal 4K nativo per tutte le serie e i film Apple Original. Nel caso specifico, per godere della massima risoluzione occorre avere un televisore che supporti il 4K.

Intanto, mercoledì è in programma l’uscita della nuova stagione di Slow Horses, una delle serie più acclamate di Apple TV. Il premio Oscar Gary Oldman tornerà dunque a vestire i panni di Jackson Lamb, lo stravagante quanto astuto e carismatico leader della Casa del Pantano a Londra.

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