 Disney+ a settembre costa meno: fino al 25% in meno sui piani di 6 mesi
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Disney+ a settembre costa meno: fino al 25% in meno sui piani di 6 mesi

I prezzi dei piani della durata di sei mesi della piattaforma streaming Disney+ partono da 5,99 euro al mese.
Disney+ a settembre costa meno: fino al 25% in meno sui piani di 6 mesi
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I prezzi dei piani della durata di sei mesi della piattaforma streaming Disney+ partono da 5,99 euro al mese.
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In casa Disney+ è disponibile una nuova offerta sui piani della durata di sei mesi che consente di risparmiare fino al 25% sui piani della durata di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Ciò può trasformarsi in un’occasione importante per chi intende riattivare un vecchio abbonamento disdetto oppure per quanti hanno la voglia di provare una piattaforma streaming diversa, anche alla luce delle recenti uscite, su tutte il sequel de Il Diavolo veste Prada e il film The Mandalorian and Grogu, sequel della serie televisiva The Mandalorian di Star Wars.

Pagina offerta piani Disney+

Nell’ambito della promozione sui piani di sei mesi, ecco i prezzi scontati di Disney+:

  • Standard con pubblicità per 6 mesi: 5,99 euro al mese, risparmio del 14% per sei mesi, poi si rinnova a 6,99 euro al mese
  • Standard per 6 mesi: 8,99 euro al mese, risparmio del 18% per sei mesi, poi si rinnova a 10,99 euro al mese
  • Premium per 6 mesi: 11,99 euro al mese, risparmio del 25% per sei mesi, poi si rinnova a 15,99 euro al mese

Il rinnovo avviene in automatico, però prima che scatti il rinnovo c’è la possibilità di disdire senza costi aggiuntivi. La disdetta può essere effettuata liberamente dall’app della piattaforma o dal sito ufficiale disneyplus.com.

Il piano Standard con pubblicità è quello più economico e prevede alcuni compromessi, tra cui l’assenza del 4K e la presenza invece delle interruzioni pubblicitarie. Inoltre, è possibile fare affidamento su due riproduzioni in contemporanea.

L’account Standard in più del precedente piano ha l’assenza di pubblicità durante la visione di film e serie, nonché l’opzione Download per rivedere i film in streaming senza Internet. Infine, il piano Premium propone il 4K, il supporto al Dolby Atmos e fino a 4 riproduzioni simultanee.

Pagina offerta piani Disney+

https://www.youtube.com/watch?v=zmBg3eo3PKM&pp=ygUYaWwgZGlhdm9sbyB2ZXN0ZSBwcmFkYSAy

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Pubblicato il 9 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
9 set 2026
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