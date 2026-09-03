Approfitta della prova gratuita di Apple TV per goderti le novità di settembre

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Tutte le novità in arrivo a settembre 2026 su Apple TV

Vediamo tutte le novità in arrivo a settembre 2026 su Apple TV che puoi guardare gratis grazie al periodo di prova gratuito a te dedicato.

Mayday – 4 settembre Ryan Reynolds e Kenneth Branagh fanno squadra in “Mayday”, una commedia d’azione che stravolge il genere spy thriller. Quando un brillante pilota della Marina Militare americana, il tenente Troy “Assassin” Kelly (Reynolds), viene inviato in missione top secret in territorio russo nel pieno della Guerra Fredda, l’operazione fallisce, lasciandolo bloccato dietro le linee nemiche. Scoperto da Nikolai Ustinov (Branagh), un burbero ex agente del KGB con un debole per la cultura americana, Troy pensa di essere spacciato. Ma un’improbabile alleanza tra i due potrebbe forse portare al salvataggio di Troy e a un legame del tutto inaspettato.

Last Seen – 9 settembre Undici anni fa, la vita del detective Ian Ridley (Patrick Brammall) cambiò per sempre quando la sua giovane figlia, Maggie, scomparve senza lasciare traccia. Ora, lavorando al centralino della polizia, l’unica cosa che lo spinge ad andare avanti è il rifiuto di accettare che sua figlia sia sparita per sempre. Finché un giorno riceve una telefonata disperata da un’adolescente e si convince che sia lei. Farà di tutto per trovarla e riunire la sua famiglia, a qualunque costo.



Slow Horses | Stagione 6 – 16 settembre Questo spy-drama velato di dark humor segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finiscono a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5 dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo. Guidati dal loro brillante ma irascibile leader, il famigerato Jackson Lamb (il vincitore del premio Oscar Gary Oldman), affronteranno i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Regno Unito da sinistre minacce.

Brothers – 23 settembre “Brothers” segue le vicende di McConaughey e Harrelson, che interpretano una versione romanzata di se stessi. La loro amicizia di una vita viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni: potrebbero essere fratelli. Dopo che il matrimonio della figlia di Woody va a monte, lui raduna la famiglia e parte alla volta di Austin per trascorrere un lungo soggiorno al ranch di Matthew. Ma quella che inizia come una vacanza rigenerante degenera rapidamente quando la madre di Matthew, Ma Mac (interpretata da Holland Taylor), lascia accidentalmente trapelare un segreto sepolto da tempo: i due amici potrebbero essere in realtà fratelli. Mentre Woody mette sottosopra il ranch alla ricerca della verità, Matthew si ritrova a ad affrontare una crisi d’identità di tutt’altro genere: una potenziale candidatura a Governatore del Texas. Ne nasce una storia emozionante, caotica e irresistibilmente divertente che esplora i temi di amicizia, famiglia, fama e il sottile confine tra mito e realtà.

