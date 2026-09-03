 2 canali famosi per bambini e ragazzi eliminati dalla lista TivùSat
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2 canali famosi per bambini e ragazzi eliminati dalla lista TivùSat

Dalle emittenti disponibili su TivùSat sono stati eliminati 2 canali famosi le cui programmazioni sono dedicate a bambini e ragazzi.
2 canali famosi per bambini e ragazzi eliminati dalla lista TivùSat
Entertainment
Dalle emittenti disponibili su TivùSat sono stati eliminati 2 canali famosi le cui programmazioni sono dedicate a bambini e ragazzi.
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Continuano le novità sulla piattaforma di intrattenimento satellitare. Infatti, in questi giorni sono stati eliminati due canali famosi dalla lista delle emittenti TivùSat. Questi due canali trasmettono programmazioni dedicate principalmente a bambini e ragazzi. Di chi stiamo parlando?

  • FRISBEE LCN 44 che lascia per il momento il satellite.
  • K2 LCN 46 che lascia per il momento il satellite.

La lista canali di TivùSat aggiornata al 3 settembre 2026

Di seguito trovi la lista canali di TivùSat aggiornata al 3 settembre 2026 con le recenti cancellazioni.

  1. Rai 1 HD
  2. Rai 2 HD
  3. Rai 3 HD
  4. Rete 4 HD
  5. Canale 5 HD
  6. Italia 1 HD
  7. La7 HD
  8. Tv8 HD
  9. Nove HD
  10. Rai 4 HD
  11. Iris HD
  12. La 5 HD
  13. Rai 5 HD
  14. Rai Movie HD
  15. Rai Premium HD
  16. Italia 2 HD
  17. Mediaset Extra HD
  18. TV2000 HD
  19. Cielo HD
  20. Mediaset 20 HD
  21. Rai Sport HD
  22. Focus HD
  23. Rai Storia HD
  24. Rai News 24 HD
  25. TgCom 24 HD
  26. Rai Scuola HD
  27. TwentySeven HD
  28. Dmax HD
  29. La7 Cinema HD
  30. We Do Movies
  31. Real Time HD
  32. Food Network HD
  33. Cine 34 HD
  34. Radio Italia Tv HD
  35. RTL 102.5 Tv HD
  36. Discovery HD
  37. Giallo HD
  38. Top Crime HD
  39. Boing HD
  40. Cartoonito HD
  41. Rai Gulp HD
  42. Rai Yoyo HD
  43. Super! HD
  44. Arte HD
  45. Mezzo
  46. RDS Social TV HD
  47. Equ Tv HD
  48. ACI Sport Tv HD
  49. Sportitalia Solo Calcio HD
  50. Marcopolo Travel Tv
  51. HGTV HD
  52. Euronews Italian
  53. Discovery Turbo HD
  54. We Do Big Stories HD
  55. RTL 102.5 Caliente HD
  56. Radio Italia Live HD
  57. Radio Kiss Kiss Tv HD
  58. Radio Zeta Tv HD
  59. Radio Freccia Tv HD
  60. Radio Monte Carlo Tv HD
  61. Virgin Radio Tv HD
  62. France 24 HD English
  63. BBC News Europe
  64. Al Jazeera English HD
  65. TRT World HD
  66. NHK World HD
  67. Freedom
  68. France 24 HD Français
  69. Dim Tv
  70. Al Jazeera HD
  71. Sonlife Broadcasting Network
  72. CNBC Europe HD
  73. Bloomberg European Tv
  74. Daystar HD
  75. DW – Deutsche Welle HD
  76. Euronews HD English
  77. CGTN HD
  78. CGTN Documentary HD
  79. Senato Italiano HD
  80. Camera dei Deputati
  81. KBS World HD
  82. CCTV 4 HD
  83. Svoboda Tv
  84. Svoboda News
  85. Svoboda Plus
  86. Russia’s Future
  87. Belarus Tomorrow
  88. Gordon Live
  89. CGTN
  90. Rai Radio 2 Visual
  91. Rai 4K
  92. Museum 4K
  93. MyZen 4K
  94. Insight UHD
  95. TravelXP 4K
  96. Hot Bird 4k
  97. Rai 3 TGR Valle d’Aosta
  98. Rai 3 TGR Piemonte
  99. Rai 3 TGR Liguria
  100. Rai 3 TGR Lombardia
  101. Rai 3 TGR Veneto
  102. Rai 3 TGR Alto Adige
  103. Rai 3 TGR Trentino
  104. Rai Südtirol HD
  105. Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
  106. Rai 3 TGR FVG Bis
  107. Rai 3 TGR Emilia Romagna
  108. Rai 3 TGR Toscana
  109. Rai 3 TGR Marche
  110. Rai 3 TGR Umbria
  111. Rai 3 TGR Lazio
  112. Rai 3 TGR Abruzzo
  113. Rai 3 TGR Molise
  114. Rai 3 TGR Campania
  115. Rai 3 TGR Puglia
  116. Rai 3 TGR Basilicata
  117. Rai 3 TGR Calabria
  118. Rai 3 TGR Sardegna
  119. Rai 3 TGR Sicilia
  120. Teleradio Pace HD
  121. Sender Neu Jerusalem
  122. People Tv – Rete 7 HD
  123. Telecupole
  124. Horse Tv HD
  125. Padre Pio Tv HD
  126. BeJoy Kids
  127. Parole di Vita
  128. Tivù La Guida
  129. TRM h24
  130. San Marino Rtv HD
  131. Rai Radio 1
  132. Rai Radio 2
  133. Rai Radio 3
  134. Rai Isoradio
  135. Rai GR Parlamento
  136. Rai Radio 1 Sport
  137. Rai Radio 3 Classica
  138. RDS
  139. DimSuono Roma
  140. RTL 102.5
  141. Radio Zeta
  142. Radio Freccia
  143. Radio 105
  144. Virgin Radio
  145. R101
  146. Radio Monte Carlo
  147. Rai Radio Südtirol
  148. Radio Italia s.m.i.
  149. M2O
  150. Radio Capital
  151. Radio DeeJay
  152. Radio 24
  153. DiscoRadio
  154. Radio Onda d’Urto
  155. Anni 60
  156. Radio Supersound
  157. Radio Margherita
  158. Radio Number One
  159. Radio Maria
  160. Radio Mater
  161. Popolare
  162. Rai No Name Radio
  163. Rai Radio Tutta Italiana
  164. Rai Radio Techetè
  165. Rai Radio Kids
  166. Rai Radio Live Napoli
  167. Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
  168. Rai Radio Trst A
  169. Radio Kiss Kiss
  170. Radio Sportiva
  171. RVS Accendi la Speranza
  172. Canzoni Napoletane
  173. RFI Francais
  174. Swiss Pop
  175. Swiss Jazz
  176. Swiss Classica
  177. DW-FM02
  178. DW08
  179. DW09
  180. Uninettuno University Tv
  181. Vatican Media Europa HD
  182. Videolina HD
  183. Tele Sardegna HD
  184. TvA Vicenza
  185. Arte In Channel HD

Gli esperti consigliano di aggiornare la numerazione TivùSat direttamente dalle impostazioni del tuo decoder.

Pubblicato il 3 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
3 set 2026
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