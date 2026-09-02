Tutta la Serie A 2026/2027 a meno di 20 euro con il nuovo piano di DAZN

Fino al 2029 la piattaforma streaming DAZN detiene i diritti per la visione delle partite del campionato di Serie A. La novità di quest’anno è l’introduzione del piano Full Mobile, che al prezzo di 19,99 euro al mese consente di accedere all’intera programmazione di DAZN, non senza però qualche compromesso.

DAZN Full Mobile permette infatti di vedere la Serie A e il resto della programmazione sportiva di DAZN soltanto sugli smartphone. Ad essere esclusi sono quindi tutti gli altri dispositivi, tra cui tablet, computer, Smart TV e dispositivi per lo streaming. Per chi se lo stesse domandando, non è valido nemmeno il mirroring del display dello smartphone su un dispositivo più grande, come può essere un tablet o lo stesso televisore.

Il nuovo abbonamento Full Mobile è mensile e senza vincoli. In concreto, ciò significa che è sempre possibile dare la disdetta per cancellare il piano e non pagare più, magari dopo aver visto un crollo netto della propria squadra del cuore in campionato. E a proposito della squadra del cuore, il piano MyClubPass è disponibile a 29,99 euro al mese per dodici mesi, costo che si riferisce al piano annuale (quindi con vincolo della durata di un anno) per vedere soltanto le partite della squadra per cui si fa il tifo.

In alternativa restano i piani Full e Full Family, a partire da 36,99 euro al mese per dodici mesi. L’unica differenza tra i due piani, a parte il prezzo, sta nel numero contemporaneo di reti domestiche a cui ci si può collegare: 1 rete domestica per gli utenti che sottoscrivono il piano Full, 2 reti domestiche per gli utenti che acquistano il piano Family.