Diretta Milan-Venezia: quando e dove vederla in streaming

Milan-Venezia è la prossima attesissima partita della nuova stagione 2026/27 della Serie A Enilive, disponibile in diretta streaming esclusiva su DAZN. L’incontro inizierà con il fischio dell’arbitro alle 12:30 di domenica 27 aprile. Se ancora non lo hai fatto, sfrutta una delle offerte disponibili con DAZN per seguire il campionato italiano di calcio o la tua squadra del cuore.

Con DAZN guardi dove vuoi e quando vuoi tutte le partite di Seria A Enilive! Hai un abbonamento su misura proprio per te. Cosa stai aspettando? Grazie alla nuova promozione Full Mobile, con soli 19,99 euro al mese hai tutto DAZN sul tuo smartphone. Un abbonamento mensile senza vincoli pensato per non perdere nemmeno un’azione ovunque tu sia:

Tutte le 380 partite di Serie A Enilive , compresi highlight, show e approfondimenti

, compresi highlight, show e approfondimenti Tutta la Serie BKT, LaLiga EASPORTS, FA Cup, Copa del Rey e molto altro

Australian Open, Roland Garros, ciclismo e tutto l’intrattenimento dei canali Eurosport 1 e 2

Il Volley italiano e internazionale, NFL, e molto altro ancora

Diretta Milan-Venezia: probabili formazioni e ultime notizie

La diretta Milan-Venezia sarà disponibile su DAZN alle 12:30 di domenica 27 aprire 2026. Le due squadre si sfideranno senza esclusioni di colpi per iniziare bene il campionato visto che ci troviamo solo alla seconda giornata di Serie A Enilive.

Il Milan è pronto a fare il suo esordio in casa. Ruben Amorim, dopo il successo contro il Torino e pensando nella prossima sfida contro il Venezia, ha dichiarato: “Credo che sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Cercherò di godermi tutto. Mi aspetto una partita difficile. Per chi ha visto la sfida del Venezia contro il Lecce, se ci si concentra solo sul risultato non si capisce quanto può essere forte questa parta. Vorranno il possesso, dovremo essere umile e disposti a pressare e correre tanto. Loro cercheranno di fare una marcatura a uomo a tutto campo, soprattutto all’inizio“.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Allenatore: Amorim. Disponibili: Terracciano P., Torriani, Gabbia, Diawara, Terracciano F., Bartesaghi, Saelemaekers, Moreira, Modric, Comotto, Rabiot, Pulisic, Camarda.

(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Allenatore: Amorim. Disponibili: Terracciano P., Torriani, Gabbia, Diawara, Terracciano F., Bartesaghi, Saelemaekers, Moreira, Modric, Comotto, Rabiot, Pulisic, Camarda. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa. Disponibili: Grandi, Pozzi, Gomes Furtado, Halhal, Correia, Sagrado, Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, SOhm, Lauberbach, Okoro, Rrahmani.