 Diretta Milan-Venezia: quando e dove vederla in streaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Diretta Milan-Venezia: quando e dove vederla in streaming

Scopri quando e dove vedere in diretta Milan-Venezia in esclusiva streaming, le formazioni e tutte le novità di questa attesissima partita.
Diretta Milan-Venezia: quando e dove vederla in streaming
Entertainment Sport
Scopri quando e dove vedere in diretta Milan-Venezia in esclusiva streaming, le formazioni e tutte le novità di questa attesissima partita.
Milan - Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Milan-Venezia è la prossima attesissima partita della nuova stagione 2026/27 della Serie A Enilive, disponibile in diretta streaming esclusiva su DAZN. L’incontro inizierà con il fischio dell’arbitro alle 12:30 di domenica 27 aprile. Se ancora non lo hai fatto, sfrutta una delle offerte disponibili con DAZN per seguire il campionato italiano di calcio o la tua squadra del cuore.

Ottieni l’offerta migliore su DAZN

Con DAZN guardi dove vuoi e quando vuoi tutte le partite di Seria A Enilive! Hai un abbonamento su misura proprio per te. Cosa stai aspettando? Grazie alla nuova promozione Full Mobile, con soli 19,99 euro al mese hai tutto DAZN sul tuo smartphone. Un abbonamento mensile senza vincoli pensato per non perdere nemmeno un’azione ovunque tu sia:

  • Tutte le 380 partite di Serie A Enilive, compresi highlight, show e approfondimenti
  • Tutta la Serie BKT, LaLiga EASPORTS, FA Cup, Copa del Rey e molto altro
  • Australian Open, Roland Garros, ciclismo e tutto l’intrattenimento dei canali Eurosport 1 e 2
  • Il Volley italiano e internazionale, NFL, e molto altro ancora

 Diretta Milan-Venezia: probabili formazioni e ultime notizie

La diretta Milan-Venezia sarà disponibile su DAZN alle 12:30 di domenica 27 aprire 2026. Le due squadre si sfideranno senza esclusioni di colpi per iniziare bene il campionato visto che ci troviamo solo alla seconda giornata di Serie A Enilive.

Ottieni l’offerta migliore su DAZN

Il Milan è pronto a fare il suo esordio in casa. Ruben Amorim, dopo il successo contro il Torino e pensando nella prossima sfida contro il Venezia, ha dichiarato: “Credo che sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l’allenatore del Milan. Cercherò di godermi tutto. Mi aspetto una partita difficile. Per chi ha visto la sfida del Venezia contro il Lecce, se ci si concentra solo sul risultato non si capisce quanto può essere forte questa parta. Vorranno il possesso, dovremo essere umile e disposti a pressare e correre tanto. Loro cercheranno di fare una marcatura a uomo a tutto campo, soprattutto all’inizio“.

  • MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Allenatore: Amorim. Disponibili: Terracciano P., Torriani, Gabbia, Diawara, Terracciano F., Bartesaghi, Saelemaekers, Moreira, Modric, Comotto, Rabiot, Pulisic, Camarda.
  • VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa. Disponibili: Grandi, Pozzi, Gomes Furtado, Halhal, Correia, Sagrado, Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, SOhm, Lauberbach, Okoro, Rrahmani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft permette di convertire i dischi XBOX in digitale

Microsoft permette di convertire i dischi XBOX in digitale
Aggiornamento corposo sul digitale terrestre: addio a 11 canali

Aggiornamento corposo sul digitale terrestre: addio a 11 canali
Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games

Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games
TivùSat si aggiorna: la lista canali completa più recente

TivùSat si aggiorna: la lista canali completa più recente
Microsoft permette di convertire i dischi XBOX in digitale

Microsoft permette di convertire i dischi XBOX in digitale
Aggiornamento corposo sul digitale terrestre: addio a 11 canali

Aggiornamento corposo sul digitale terrestre: addio a 11 canali
Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games

Leak GTA 6: dichiarazione ufficiale di Rockstar Games
TivùSat si aggiorna: la lista canali completa più recente

TivùSat si aggiorna: la lista canali completa più recente
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 ago 2026
Link copiato negli appunti