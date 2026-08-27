Aggiornamento corposo sul digitale terrestre: addio a 11 canali

I giorno appena trascorsi sono stati particolarmente turbolenti per la piattaforma digitale terrestre che è stata protagonista di un aggiornamento corposo all’interno del Multiplex DFREE.
Nello specifico, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, per 11 canali HbbTV c’è stato l’addio all’HD passando così alle trasmissioni in definizione standard:
- RADIO ROMA NETWORK – LCN 222
- Italia Sera – LCN 223
- Amici Network – LCN 224
- PRIMAFREE231 – LCN 231
- 248 TV – LCN 248
- MATRIX TV ITALIA – LCN 249
- ADNPLAY – LCN 254
- Onair Italia – LCN 256
- ARTEORA TV – LCN 267
- 2Settanta Tv – LCN 270
- My Plus Tv – LCN 402
Ricordiamo che per poter accedere ai contenuti dei canali HbbTV è necessario avere un televisore o un decoder compatibile a questa tecnologia e connesso a internet.
Al tempo stesso è stato oscurato lo slot di Satisfaction TV alla LCN 401. L’offerta televisiva di questa emittente con contenuti per adulti a pagamento rimane disponibile in HbbTV sulla LCN 170 occupata da PRIMAFREE170. Invece, alla LCN 403, dove troviamo Nexum Channel, è apparso a sinistra un cartello promozionale di FULL GAS, il nuovo canale dedicato ai motori che verrà acceso a metà settembre sull’applicazione HbbTV premendo il tasto rosso.
Il MUX DFREE del digitale terrestre aggiornato
Vediamo quindi come si presenta il MUX DFREE del digitale terrestre dopo tutte questi aggiornamenti, incluse tantissime altre novità che non abbiamo menzionato in questo articolo perché di poca rilevanza.
- LCN 68 BOM CHANNEL
- LCN 122 CANALE 122
- LCN 132 Lineagem
- LCN 133 ArteIN
- LCN 139 DELUXE 139
- LCN 145 PADRE PIO TV
- LCN 147 FASCINO 147
- LCN 149 PRIMASET
- LCN 151 EQUtv
- LCN 152 Tesory Channel
- LCN 157 FASCINO TV
- LCN 165 Canale 165
- LCN 166 ORLERTV
- LCN 168 CANALE168
- LCN 169 CANALE169
- LCN 170 PRIMAFREE170
- LCN 220 AP CHANNEL
- LCN 221 IT CHANNEL
- LCN 222 RADIO ROMA NETWORK
- LCN 223 Italia Sera
- LCN 224 Amici Network
- LCN 225 Teleshopping
- LCN 228 Tesory Channel
- LCN 231 PRIMAFREE231
- LCN 234 CUSANO NEWS 7
- LCN 240 GENIUS 240
- LCN 242 SICILIA 242
- LCN 244 BABEL
- LCN 245 Parole di Vita
- LCN 247 BeJoy.kids
- LCN 248 248 TV
- LCN 249 MATRIX TV ITALIA
- LCN 251 MOMENTO TV
- LCN 253 Radio Radio TV
- LCN 254 ADNPLAY
- LCN 255 Maria Vision
- LCN 256 Onair Italia
- LCN 264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
- LCN 267 ARTEORA TV
- LCN 269 269ITALIA
- LCN 270 2Settanta Tv
- LCN 401 Satisfaction TV
- LCN 402 My Plus Tv
- LCN 403 Nexum Channel
- LCN 833 SUPERSIX TV
- LCN 825 Radio Margherita Piu’