 Un canale tv amplia la sua copertura su scala nazionale e regionale
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Un canale tv amplia la sua copertura su scala nazionale e regionale

Novità sulla piattaforma digitale terrestre dove un canale tv ha ampliato la sua copertura sia su scala nazionale che su scala regionale.
Un canale tv amplia la sua copertura su scala nazionale e regionale
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Novità sulla piattaforma digitale terrestre dove un canale tv ha ampliato la sua copertura sia su scala nazionale che su scala regionale.
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In queste ore un importante canale tv ha ampliato la sua copertura all’interno della piattaforma digitale terrestre. L’aggiornamento non riguarda solo il territorio regionale, ma anche quello nazionale. Stiamo parlando di SAN MARINO RTV HD che ha effettuato un restyling del suo logo, come riportato dagli esperti di Italia in Digitale. Questa emittente è proprietà al 50% della Rai e al 50% di Ente Radiodiffusione Sammarinese (ERAS).

Il direttore di San Marino Rtv, Roberto Sergio, in occasione di un’intervista ad Adnkronos riportata da Prima Online, ha dichiarato: “Dal 21 agosto San Marino Rtv ha un nuovo logo: Rtv 550 San Marino. Non è soltanto un cambiamento grafico. Il 550 diventa parte integrante della nostra identità perché rappresenta il progetto di rilancio avviato in questi anni: un canale sempre più riconoscibile, moderno e aperto oltre i confini della Repubblica“.

Abbiamo scelto di far debuttare il nuovo logo alla vigilia di una giornata storica, la visita apostolica di Papa Leone XIV a San Marino. Un momento di straordinaria visibilità che racconta bene ciò che vogliamo essere: un servizio pubblico radicato nel territorio, capace di innovare e di portare San Marino in Italia e nel mondo attraverso televisione, radio e digitale.

Dove sintonizzare il canale tv SAN MARINO RTV HD

SAN MARINO RTV HD è sintonizzabile a livello nazionale sulla LCN 550 del digitale terrestre. Questo canale tv è disponibile all’interno del MUX RAI B in DVB-T2. Al momento, nonostante la dicitura HD nel logo e nell’identificativo, la programmazione viene trasmessa in definizione standard e non in alta definizione.

A livello regionale, questa emittente è disponibile nel MUX SAN MARINO RTV. Questo canale può essere sintonizzato nelle aree raggiunte dalle frequenze di questo multiplex sull’UHF 42. Diversamente della LCN 550, in questo caso trasmette sempre in MPEG-4 H.264 ed in alta definizione con la risoluzione 1920×1080.

Secondo quanto riportato da Italia in Digitale, SAN MARINO RTV HD ha anche esordito recentemente nel MUX REGIONALE 2 Emilia Romagna e nel MUX REGIONALE 3 Emilia Romagna. In tutti e due i multiplex è disponibile alla LCN 550 con immagini in  H.264 HD con la risoluzione video 1920×1080.

San Marino RTV amplia la propria copertura in Emilia-Romagna rendendo disponibile il segnale sul canale LCN 550 non solo in DVB-T2, ma anche nello standard DVB-T1. Questa novità consente la ricezione anche sui televisori e decoder meno recenti nei territori di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, nelle rispettive province e lungo la costa romagnola fino a Cervia. Per ricevere l’emittente è sufficiente avviare una risintonizzazione automatica dei canali; l’intervento punta ad accrescere il bacino d’utenza e a garantire un accesso più capillare e inclusivo all’informazione, agli approfondimenti e alle produzioni del servizio pubblico sammarinese.

Fonte: Italia in Digitale

Pubblicato il 25 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 ago 2026
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