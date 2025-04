Digitale Terrestre: quali sono i canali oggi visibili solo in DVB-T2?

La piattaforma digitale terrestre ad oggi contiene una minoranza di canali che trasmettono esclusivamente con il nuovo standard DVB-T2. Questi canali sono quindi visibili solamente a chi è dotato di un apparecchio con sintonizzatore di ultima generazione, in grado di ricevere lo standard trasmissivo DVB-T2 HEVC Main 10.

In caso contrario, questi canali non possono essere sintonizzati dal proprio televisore o decoder. Nello specifico, si tratta di soli 18 canali che, dal lontano agosto 2024 ad oggi, sono stati spostati alla nuova tecnologia. Tuttavia, non manca molto a che anche il restante dei canali passi alle trasmissioni nello standard DVB-T2, switch off che sarebbe dovuto avvenire già parecchio tempo fa.

Che il digitale terrestre DVB-T2 sia in ritardo non è una novità. Diverse emittenti sono infatti sul piede di guerra proprio per questa attesa che non ha nemmeno una data stabilita. Tutto è ancora nel campo dell’ignoto e dell’ipotetico. Per questo è necessario attendere, ma aggiornando i propri dispositivi allo switch off totale, così da poter vedere anche adesso i canali del digitale terrestre passati al nuovo standard.

Digitale Terrestre: l’elenco completo dei canali in DVB-T2

Vediamo quindi l’elenco completo e ufficiale di tutti i canali del digitale terrestre che sono passati definitivamente allo standard DVB-T2.

Al momento, tutti questi canali sono raggruppati all’interno dell’apposito multiplex, chiamato MUX B RAI DVB-T2, disponibile al Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps).