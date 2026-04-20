Si aggiornano le frequenze di alcuni canali del digitale terrestre

Nelle scorse ore si sono aggiornate le frequenze di alcuni canali del digitale terrestre. Questa novità è la conseguenza della modifica della numerazione LCN nazionale a seguito dell’accensione di alcuni nuovi canali, il cambio di posizione di altri e altre piccole modifiche.
Per evitare qualsiasi problema di segnale e continuare a vedere le tue trasmissioni preferite alla migliore qualità possibile avvia ora la ricerca automatica dei canali. In pochi minuti aggiorni subito il tuo televisore o decoder alle più recenti modifiche.
Frequenze dei canali del digitale terrestre aggiornate
Di seguito trovi le frequenze dei canali del digitale terrestre aggiornate e suddivise in base al multiplex, ideale per una ricerca manuale dei canali.
- MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
- Rai 1 HD (LCN 1)
- Rai 2 HD (LCN 2)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Rai 3 HD (LCN 103)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
- Rai 4 (LCN 21)
- Rai 5 (LCN 23)
- Rai Movie HD (LCN 24,524)
- Rai Premium (LCN 25)
- Rai Gulp (LCN 42)
- Rai YoYo (LCN 43)
- Rai Sport HD (LCN 58)
- Rai Scuola HD (LCN 146)
- Rai 4 HD (LCN 521)
- Rai Premium HD (LCN 525)
- Rai Storia HD (LCN 554)
- Rai Radio 1 (LCN 701)
- Rai Radio 2 (LCN 702)
- Rai Radio 3 (LCN 703)
- Rai GR Parlamento (LCN 704)
- Rai Isoradio (LCN 705)
- Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
- Rai Radio Kids (LCN 707)
- Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
- Rai Radio Techete’ (LCN 709)
- Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
- Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
- No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
- MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
- Rai 4 HD (LCN 21)
- Rai Premium HD (LCN 25)
- Rai News 24 HD (LCN 48)
- Rai Storia HD (LCN 54)
- Rai Scuola HD (LCN 57)
- Rai 4K (LCN 101)
- Rai Play (LCN 201)
- Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
- Rai Play Sound (LCN 203)
- Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)
- Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)
- Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)
- Rai 5 HD (LCN 523)
- Rai Movie HD (LCN 524)
- Rai Gulp HD (LCN 542)
- Rai YoYo HD (LCN 543)
- RTV San Marino (LCN 550)
- Rai Sport HD (LCN 558)
- MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- Iris HD (LCN 22,522)
- 27Twentyseven HD (LCN 27,527)
- La5 HD (LCN 30,530)
- Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
- TGCOM24 HD (LCN 51,551)
- RADIO 105 (LCN 66,566)
- R101 TV (LCN 67,567)
- tivù la guida (LCN 500)
- Radio R101 (LCN 771)
- Radio Monte Carlo (LCN 772)
- RADIO 105 (LCN 785)
- VIRGIN RADIO (LCN 786)
- MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- QVC HD (LCN 32)
- Cine34 HD (LCN 34,534)
- Focus HD (LCN 35,535)
- TOPcrime HD (LCN 39,539)
- Boing (LCN 40,540)
- Boing Plus (LCN 45,545)
- Cartoonito (LCN 46,546)
- MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- Rete4 HD (LCN 4,104,504)
- Canale5 HD (LCN 5,105,505)
- Italia1 HD (LCN 6,106,506)
- 20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
- Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
- Test HEVC main10 (LCN 200)
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMA FREE (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- Terre Euganee Channel (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- BABEL (LCN 244)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- Byoblu (LCN 262)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- Satisfaction TV (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- RADIO BRESCIA – La Leonessa (LCN 787)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)
- MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- LA7 HD (LCN 7,107,507)
- LA7CINEMA (LCN 29,229,529)
- ITALIA 121 (LCN 121)
- ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
- ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
- ITALIA 126 (LCN 126)
- ITALIA 127 (LCN 127)
- ITALIA 134 (LCN 134)
- ITALIA 135 (LCN 135)
- ITALIA 136 (LCN 136)
- ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)
- ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)
- ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
- ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
- ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)
- ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
- ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
- ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
- ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
- ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)
- FRANCE 24 (LCN 241)
- LA7 Test (LCN 829)
- Caccia e Pesca (LCN 888)
- LA7 TEST (LCN 907)
- LA7 Servizi on demand (LCN 929)
- LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
- LA7 TEST (LCN 998)
- LA7CINEMA TEST (LA7CINEMA HD) (LCN 999)
- MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- NOVE (LCN 9,109,509)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Discovery Turbo (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- iL61 (LCN 61,561)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- CHANNEL 24 (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- GOLD INVEST TV (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- CANALE 144 (LCN 144)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (CANALE 162) (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (GOLD INVEST TV) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
- CANALE 232 (CHANNEL 24) (LCN 232)
- CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
- CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)
- MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- TV8 HD (LCN 8,108,508)
- Cielo (LCN 26)
- TV2000 (LCN 28,528)
- K2 (LCN 41)
- frisbee (LCN 44)
- Super! (LCN 47)
- Sky TG24 (LCN 50)
- SUPERTENNIS (LCN 64)
- RadioItaliaTV (LCN 70,570)
- RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
- VH1 (LCN 167)
- IlSole24ORE TV (LCN 246)
- inBlu2000 (LCN 728)
- RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
- R Italia SMI (LCN 770)
- TV8 News On Demand
- MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36)
- Discovery (LCN 37,537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- Man-ga (LCN 236)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
- BIKE (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266,531)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MALPENSA 24 HD (LCN 410)
- IMPRESE (LCN 412)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 (LCN 736)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)
Pubblicato il 20 apr 2026
