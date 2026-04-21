 Online su Internet Archive i CD con le demo dei giochi anni '90
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Online su Internet Archive i CD con le demo dei giochi anni '90

Internet Archive salva 758 dischi con le demo dei giochi PC in edicola: li puoi sfogliare e scaricare, per un viaggio indietro nel temp.
Online su Internet Archive i CD con le demo dei giochi anni '90
Entertainment Videogame
Internet Archive salva 758 dischi con le demo dei giochi PC in edicola: li puoi sfogliare e scaricare, per un viaggio indietro nel temp.
Internet Archive

Pochi giorni dopo averci regalato migliaia di concerti registrati sotto il palco da ascoltare gratuitamente, Internet Archive ha inaugurato una nuova sezione dedicata ai dischi demo di PC Gamer: ce ne sono 758 pronti da scaricare. Un vero e proprio salto indietro nel tempo, quando per provare un titolo prima di acquistarlo non ci si poteva affidare al download istantaneo della fibra (e nemmeno dell’ADSL), ma bisognava sacrificare la paghetta e andare in edicola con cadenza mensile.

I dischi demo di PC Gamer su Internet Archive

La collezione spazia dal 1993 al 2022, includendo anche le prime uscite su floppy disk. Solo successivamente sono arrivati i CD (CD Gamer) e i DVD (DVD Gamer), portando nelle nostre case e sui nostri computer una vera e propria rivoluzione in termini di spazio disponibile. Qui sotto una piccola parte della libreria.

Alcuni dei CD demo con i giochi pubblicati da Internet Archive nella sezione dedicata a PC Gamer

Vale la pena segnalare che una quota importante dell’archivio è costituita da pubblicazioni italiane, sono ben 59. C’è ad esempio il numero 25 dell’anno III con le demo di Resident Evil e Worms 2. Occhio alla nota richiede un acceleratore 3D per Overboard. Dopotutto, erano gli anni in cui un po’ tutti aspettavamo di poter rompere il salvadanaio per comprare una 3dfx e vedere finalmente poligoni e texture comparire sui nostri schermi, rigorosamente ancora a tubo catodico. In aggiunta, ci sono patch e livelli aggiuntivi per altri titoli. Cose di un’altra era. Per il download è possibile scegliere tra le immagini ISO e la distribuzione via BitTorrent.

I contenuti del disco allegato a PC Gamer nel dicembre 1997

E già che siamo finiti nel tunnel del retrogaming (so bene che per i puristi non siamo tornati abbastanza indietro nel tempo, ma pazienza), a chi vuole sfogliare virtualmente le riviste dell’epoca consiglio di fare un salto su Il Dizionario dei Videogiochi.

È un progetto senza alcun fine di lucro portato avanti da volontari, con l’obiettivo di conservare e preservare la cultura videoludica. Qui sopra sopra una bella chiacchierata sul tema.

Pubblicato il 21 apr 2026

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Cristiano Ghidotti
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21 apr 2026
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