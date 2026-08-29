 Itauma vs Hrgovic, orario italiano e dove vedere in diretta streaming il match
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Itauma vs Hrgovic, orario italiano e dove vedere in diretta streaming il match

Questa sera, 29 agosto, è in programma il match Itauma vs Hrgovic, ecco l'orario in Italia e dove vedere il match in diretta streaming.
Itauma vs Hrgovic, orario italiano e dove vedere in diretta streaming il match
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Questa sera, 29 agosto, è in programma il match Itauma vs Hrgovic, ecco l'orario in Italia e dove vedere il match in diretta streaming.
DAZN
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È tutto pronto per il match tra Moses Itauma e Filip Hrgovic. La sfida è in programma questa sera, a partire dalle 23 (ora italiana), ma l’evento inizierà alle 20 e sarà disponibile in diretta su DAZN, per una serata all’insegna della grande boxe sulla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport.

Come vedere Itauma vs Hrgovic

Il match di questa sera sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e sarà disponibile in modalità Pay-Per-View. Si tratta del main event di una serata molto ricca, con una card che comprende numerosi incontri internazionali.  Il main event è, chiaramente, rappresentato dalla sfida tra Moses Itauma e Filip Hrgović. Il vincitore dell’incontro diventerà campione mondiale IBF dei pesi massimi.

L’appuntamento è riservato a tutti gli abbonati DAZN che dovranno acquistare il contenuto in PPV. Per farlo, bisogna accedere al sito ufficiale di DAZN, accessibile tramite il box qui di sotto, e poi andare in Il mio account e ancora in Pay-Per-View, per scegliere l’evento desiderato. Premendo su “Acquista ora” sarà possibile ottenere l’accesso al contenuto.

L’intero evento, dalle 20 e fino al main event con la sfida Moses Itauma e Filip Hrgovic, ha un costo di 19,99 euro, con pagamento all’attivazione e possibilità di accesso immediato ai contenuti. Per acquistare subito il PPV basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui a DAZN

Ricordiamo che DAZN propone diversi abbonamenti per i suoi utenti. Sono disponibili i piani dedicati al calcio, come Goal e MyClubPass, ma anche il piano Sport, per seguire tutti gli altri eventi. Per un accesso completo ai contenuti è possibile puntare sul piano Full, disponibile anche in versione Mobile con accesso da smartphone, e Family. Una volta attivato l’abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti in Pay Per View disponibili sulla piattaforma.

Credit immagine di copertina: DAZN

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Pubblicato il 29 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
29 ago 2026
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