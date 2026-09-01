Apple TV in prova per 7 giorni: ecco cosa guardare durante il periodo gratuito

La piattaforma streaming Apple TV è tra le poche ad offrire ancora ai suoi nuovi clienti un periodo di prova della durata di sette giorni, al termine del quale è possibile scegliere se continuare, pagando 9,99 euro al mese, oppure disdire il rinnovo automatico senza costi aggiuntivi.

Il suo nome è rimbalzato spesso e volentieri tra un ombrellone e l’altro durante l’ultima estate, con commenti entusiastici per il ritorno di Ted Lasso e la nuova stagione di Silo, due dei principali titoli in catalogo nell’ultimo mese. Sette giorni, tornando al periodo di prova, che possono bastare per guardare non solo la prima iconica stagione di Ted Lasso, ma anche l’ultimo capolavoro di Vince Gilligan e un film che preparare al meglio gli appassionati di motori in vista del Gran Premio di Monza di questo fine settimana.

Ted Lasso è la serie che più di ogni altra ha fatto compiere ad Apple TV il salto definitivo per diventare una piattaforma conosciuta in tutto il mondo. A inizio agosto è iniziata ufficialmente la quarta stagione, con i protagonisti delle prime tre stagioni pronti a riabbracciare il vecchio e il nuovo pubblico confermando tutte quelle che erano state le loro qualità.

In una settimana è possibile vedere anche Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan definita da addetti ai lavori e non come l’ennesimo capolavoro dell’autore di Breaking Bad e Better Call Saul. La protagonista della serie è l’attrice Rhea Seehorn, che per la sua interpretazione ha ricevuto il Golden Globe per la miglior attrice in una serie drammatica.

L’ultimo suggerimento è ritagliarsi circa tre ore del proprio tempo libero per guardare F1 – Il film, la pellicola di maggior successo tra i film sportivi e quella che ha prodotto il maggior incasso tra i titoli prodotti da una piattaforma streaming.

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