Disney+, la promozione di fine agosto consente di risparmiare fino al 25%

Se state valutando la sottoscrizione di un servizio streaming in sostituzione di quello attuale, vi segnaliamo la promozione di fine agosto in corso sul sito ufficiale della piattaforma streaming statunitense Disney+, che consente di risparmiare fino al 25%. I piani della durata di sei mesi sono in offerta a partire da 5,99 euro al mese, con rinnovo automatico al termine del periodo promozionale al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.

L’offerta attualmente in corso su disneyplus.com è disponibile per i nuovi iscritti e per coloro che riattivano un vecchio abbonamento. A questo proposito, il servizio streaming precisa che è obbligatorio avere la maggiore età (18 anni) per la sottoscrizione di uno dei tre piani disponibili.

Segue ora un breve riepilogo dell’attuale offerta che coinvolgi i piani della durata di sei mesi di Disney+:

piano Standard con pubblicità in offerta a 5,99 euro al mese invece di 6,99 euro (vincolo di 6 mesi, l’eventuale disdetta ha effetto al termine del periodo promozionale)

al mese invece di 6,99 euro (vincolo di 6 mesi, l’eventuale disdetta ha effetto al termine del periodo promozionale) piano Standard in offerta a 8,99 euro al mese invece di 10,99 euro (vincolo di 6 mesi, l’eventuale disdetta ha effetto al termine del periodo promozionale)

al mese invece di 10,99 euro (vincolo di 6 mesi, l’eventuale disdetta ha effetto al termine del periodo promozionale) piano Premium in offerta a 11,99 euro al mese invece di 15,99 euro (vincolo di 6 mesi, l’eventuale disdetta ha effetto al termine del periodo promozionale)

Se la scelta ricarde sul piano Standard con pubblicità, vale a dire quello più economico, si può contare sia su una qualità video fino a 1080p Full HD sia sulla riproduzione su due schermi diversi in contemporanea. Per ottenere invece la visione senza pubblicità e l’opzione Download occorre affidarsi al piano Standard, mentre se si vuole la migliore qualità possibile (4K UHD) occorre sottoscrivere il piano Premium.

https://youtu.be/zmBg3eo3PKM?si=3OsCNBoLZenWBO9v