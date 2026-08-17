Cineby chiude: il sito di streaming pirata ha deciso di sparire

In un angolo della homepage di Cineby è comparso un messaggio che avvisa della sua imminente chiusura, come si legge nello screenshot più avanti. È fissata tra meno di una decina di giorni, prima di fine mese, il 26 agosto. Si tratta di un sito dedicato allo streaming pirata che raccoglie link per vedere anche le ultime uscite al cinema e gli episodi delle serie appena arrivate sulle piattaforme. Come riportato dalla redazione di TorrentFreak, che ha dato per primo la notizia, il portale ha fatto registrare oltre 160 milioni di visite considerando solo il mese scorso.

Streaming pirata: Cineby annuncia la chiusura

In fono a ogni pagina c’è che un disclaimer che recita: Questo sito non memorizza alcun file sul nostro server, ci limitiamo a fornire link a contenuti multimediali ospitati su servizi di terze parti . Non è stato però sufficiente a evitare numerose cause legali e proprio una di queste potrebbe aver spinto i suoi gestori a prendere la decisione di dire addio. Riportiamo qui sotto l’avviso in forma tradotta.

Cineby e tutti i servizi correlati cesseranno le attività il 26 agosto. È stata una bella avventura, ma è giunto il momento di fermarsi. Il sito rimarrà disponibile fino a quella data. Potreste riscontrare instabilità durante questo periodo e non forniremo assistenza per eventuali problemi che dovessero presentarsi. Dopo il 26 agosto, il sito verrà disattivato definitivamente. Tutti i server verranno spenti e tutti gli account utente verranno eliminati.

Cosa accadrà, adesso? Come già visto diverse volte in questi casi, non è da escludere che, chiuso il mirror principale, ne spuntino altri. Anche i cybercriminali potrebbero essere interessati a quanto sta succedendo: abbiamo documento in passato occasioni nelle quali i malintenzionati hanno messo online versioni fasulle dei siti scomparsi, con il solo obiettivo di truffare i visitatori e rubare i loro dati.