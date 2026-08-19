Il film MUTINY è finito su Prime Video prima di arrivare al cinema

Sta succedendo qualcosa di strano sulla versione statunitense di Prime Video, dove a sorpresa è comparsa il film MUTINY nella sua forma integrale. È piuttosto bizzarro, considerando che l’uscita nei cinema d’oltreoceano è fissata per il 21 agosto (da noi più avanti, il mese prossimo). Si tratta forse di un errore commesso da qualcuno che gestisce la piattaforma di Amazon?

MUTINY in streaming per errore su Prime Video?

Anche il sito ufficiale della pellicola ne conferma l’arrivo di questa settimana only in theaters , solo nelle sale. Lo screenshot qui sotto è tratto dalle pagine del sito The Verge, che testimonia la possibilità di guardarlo in streaming per intero, un’ora e 35 minuti.

Il protagonista è Cole Reed, ex soldato interpretato dall’attore Jason Statham (Snatch, Transporter), che decide di arruolarsi clandestinamente a bordo di una nave mercantile. Il suo obiettivo è rintracciare l’assassino del suo datore di lavoro. Parte così una caccia all’uomo con narrazione e sequenze tipiche degli action movie. Nel cast ci sono anche Annabelle Wallis (Peaky Blinders, Annabelle) e Adrian Lester (Doomsday: il giorno del giudizio, The penitent). Qui sotto il trailer ufficiale, che sottolinea l’uscita in Italia prevista per il 10 settembre.

Aggiornamento: sembra essere stato davvero un leak

Sembra essersi effettivamente trattato di un errore. È la stessa redazione di The Verge e comunicarlo, confermando che MUTINY non è più disponibile per lo streaming sulla versione statunitense di Prime Video. Su quella italiana non è mai comparso. L’ipotesi è dunque che qualcosa potrebbe essere andato storto durante l’aggiunta del contenuto al catalogo del servizio, in vista di una sua pubblicazione in futuro.

Al momento, da Amazon non sono arrivate dichiarazioni in merito (è molto probabile che tutto rimarrà in silenzio). A questo punto non è però fuori luogo parlare di un leak involontario, corretto in tutta fretta non appena è trapelata la notizia.