 Apple TV come nuovo servizio streaming? C'è una prova gratuita di 7 giorni
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Apple TV come nuovo servizio streaming? C'è una prova gratuita di 7 giorni

Per chi non ha mai visto un episodio della serie televisiva Ted Lasso c'è la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 7 giorni.
Apple TV come nuovo servizio streaming? C'è una prova gratuita di 7 giorni
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Per chi non ha mai visto un episodio della serie televisiva Ted Lasso c'è la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 7 giorni.
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La campagna pubblicitaria inerente l’arrivo della quarta stagione di Ted Lasso, serie simbolo degli anni Venti del nuovo millennio, ha spinto più di qualcuno a interrogarsi se vale la pena dare fiducia ad Apple TV come nuovo servizio streaming in sostituzione di quello attuale.

La risposta non possiamo darla noi, possiamo però ricordare che esiste una prova gratuita di sette giorni per i nuovi iscritti, che hanno così l’opportunità di guardare una o più serie e poi decidere se effettuare o meno il cambio. A questo proposito, al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità però di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

Pagina prova gratuita Apple TV

Se vogliamo, Ted Lasso è stata la prima serie che ha fatto conoscere Apple TV al grande pubblico. Era il 2020, l’anno della pandemia, e il servizio streaming dell’azienda di Cupertino deliziava i suoi utenti con una prima stagione incantevole, a cui sarebbero poi seguite una seconda e una terza, con quest’ultima concepita come finale dell’intera serie. Qualcosa però è cambiato nel frattempo, e a distanza di tre anni ecco tornare Jason Sudeikis e Bill Lawrence con un nuovo capitolo.

Ovviamente Apple TV non è solo Ted Lasso, dato che dopo il 2020 ci sono stati tanti altri successi, tra cui Silo, ora in onda con la terza stagione, e Slow Horses, che a settembre tornerà sugli schermi con una nuova attesissima stagione (la sesta, ndr).

Pagina prova gratuita Apple TV

https://youtu.be/3u7EIiohs6U?si=QPhfdk2HEXwGpMxa

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Pubblicato il 19 ago 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
19 ago 2026
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