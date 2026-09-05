 Che film guardare questo weekend? C'è The Mandalorian and Grogu su Disney Plus
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Che film guardare questo weekend? C'è The Mandalorian and Grogu su Disney Plus

The Mandalorian and Grogu è disponibile su Disney Plus, ecco tutti i piani disponibili per guardare in streaming il film della saga di Star Wars.
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The Mandalorian and Grogu è disponibile su Disney Plus, ecco tutti i piani disponibili per guardare in streaming il film della saga di Star Wars.
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Da poche ore, The Mandalorian and Grogu è disponibile nel catalogo di Disney Plus. Si tratta, quindi, del film da vedere questo weekend. L’ultimo capitolo della saga di Star Wars segue direttamente la serie TV, riportandoci a vivere le avventure del mandaloriano e, naturalmente, di Grogu, noto anche come “baby Yoda”. Il film è firmato da Jon Favreau, che ha curato sceneggiatura e regia.

Per guardare The Mandalorian and Grogu su Disney Plus è sufficiente aver attivato un abbonamento alla piattaforma di streaming di Disney. Le opzioni sono diverse e si parte da 5,99 euro al mese. Per attivare un nuovo abbonamento e accedere subito al nuovo film di Star Wars basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

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I piani per accedere a Disney Plus

Per gli utenti interessati ad accedere a tutto il catalogo di Disney Plus è possibile scegliere tra uno dei tre piani (Standard con pubblicità, Standard senza pubblicità e Premium), con la possibilità di scegliere tra la versione mensile, quella annuale (non disponibile per il piano con pubblicità) e quella semestrale con pagamento mensile.

Ecco i prezzi di tutte le versioni:

Standard con pubblicità

  • 6,99 euro al mese
  • 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese

Standard senza pubblicità

  • 10,99 euro al mese
  • 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese
  • 109,90 euro per un anno

Premium

  • 15,99 euro al mese
  • 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese
  • 159,90 euro per un anno

Per accedere a tutti i contenuti della piattaforma basta seguire il link qui di sotto.

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Pubblicato il 5 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
5 set 2026
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