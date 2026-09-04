Prime Video ricco di novità a settembre: attiva la prova gratuita di 1 mese

Amazon, per la sua piattaforma di streaming live e in demand, ha annunciato tantissime novità che arriveranno lungo tutto il mese di settembre su Prime Video. Si tratta di film, serie TV, docuserie e altri programmi. Se ancora non hai attivato la tua iscrizione, ottieni subito una prova gratuita di 30 giorni. Approfitta subito di questa occasione.

Oltre ad accedere a un ricco catalogo di contenuti on demand, Prime Video ti permette di vedere le migliori partite della UEFA Champions League e tantissimi match della NBA. Inoltre, questa iscrizione ti dà l’accesso a molti vantaggi tra cui consegne e resi gratuiti su Amazon, Amazon Music, Audible, Kindle e tanto altro ancora.

Le novità di settembre 2026 su Prime Video

Scopri tutte le novità di settembre su Prime Video, ma fai anche molto di più. Guardale gratis grazie alla prova gratuita di 30 giorni.

The Grand Tour | 4 settembre The Grand Tour torna alla grande con Francis Bourgeois, famoso appassionato di treni e segreto amante delle auto, affiancato da James Engelsman e Thomas Holland, gli acclamati creatori del fenomeno YouTube al volante “Throttle House”. Insieme, il trio affronterà le questioni più calde – e deliziosamente assurde – del mondo dell’automobilismo, attraversando alcuni dei terreni più impervi del pianeta. Dall’attraversamento del deserto angolano a bordo di auto da pista all’esplorazione della vivace cultura automobilistica della Malesia, fino alla tappa in California per testare auto sportive all’avanguardia, Francis, James e Thomas condurranno la nuova serie verso una nuova era.

Marfil – gli opposti | 9 settembre Marfil Cortés, figlia di un magnate spagnolo, vede la sua vita perfetta a New York andare in frantumi quando viene improvvisamente rapita e poi misteriosamente rilasciata. Dopo l’accaduto, suo padre le affida come guardia del corpo l’enigmatico Sebastian Moore. Nonostante la fortissima indipendenza di Marfil e il distacco professionale di Sebastian, i due si ritrovano attratti l’uno dall’altra. La natura misteriosa e riservata di lui e lo spirito indomito e il cuore nobile di lei inizieranno a scalfire le loro difese, accuratamente costruite negli anni. Mentre tornano in Spagna ed emergono pericolose minacce, i due dovranno destreggiarsi in un mondo in cui nulla – e nessuno – è ciò che sembra.

The Revolutionaries | 11 settembre Nata all’ombra del fallimento del 1857, quattro giovani animati da una folle passione per la giustizia, la libertà e l’indipendenza si mettono in cammino per sfidare il Raj britannico. Con le armi in mano e la ribellione nel cuore, risvegliano una nazione addormentata e si apprestano a compiere l’impensabile. Diretta e creata per una serie dal celebre regista Nikkhil Advani, The Revolutionaries è la serie Prime Original più attesa del 2026, con un cast giovane e dinamico composto da Bhuvan Bam (Rash Behari Bose), Rohit Saraf (Sachindra Nath Sanyal), Pratibha Ranta (Pratibha Lahiri) e Gurfateh Singh Pirzada (Bagha Jatin) nei ruoli principali, affiancati da Jason Shah (Generale Dyer), Paoli Dam e Tota Roy Chowdhury in ruoli chiave. La serie segue i quattro rivoluzionari mentre conducono una resistenza armata contro il dominio britannico, con il temibile Generale Dyer che incombe su di loro a ogni passo. Immagini suggestive e sequenze d’azione intense danno vita all’epoca, catturando la portata di una ribellione che si sta formando contro la potenza di un impero. In fondo, la serie è una storia di giovinezza, amicizia, convinzione e sacrificio, con quattro giovani indiani che rischiano tutto per una nazione libera che forse non vedranno mai.

A Love Other Than Yours | 12 settembre La serie racconta la storia di Namgung Ho e Lee Mi-do, una coppia che sta insieme da dieci anni, la cui passione, un tempo ardente, si è trasformata in tranquilla fiducia reciproca. Ho è un uomo socievole, capace di conquistare le persone in pochi minuti, e ritiene che il matrimonio sia il naturale passo successivo nella loro relazione. Mi-do, una regista cinematografica dedita al proprio lavoro, si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo durante un periodo difficile della sua carriera. Mentre la loro relazione comincia a vacillare, i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l’uno per l’altra?

Neagley | 16 settembre Frances Neagley (Maria Sten) fa l’investigatrice privata a Chicago, ed è un’ex compagna d’armi di Jack Reacher (Alan Ritchson) nell’110ª Unità Investigativa Speciale dell’Esercito. Quando viene a sapere che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. Sfruttando tutto ciò che ha imparato da Jack Reacher e dalla sua esperienza nella 110ª Unità Investigativa Speciale, Neagley si incammina su un sentiero pericoloso per smascherare un’oscura minaccia.

The love hypothesis – Il teorema dell’amore | 23 settembre Tratto dal romanzo best seller del New York Times scritto da Ali Hazelwood, The Love Hypothesis racconta la storia di Olive (Lili Reinhart), una brillante dottoranda concentrata sul suo futuro nel mondo accademico. Quando si rende conto che la sua migliore amica Ahn (Rachel Marsh) si è innamorata di Jeremy (Nicholas Duvernay), il ragazzo con cui usciva un tempo, Olive bacia impulsivamente il temuto professore Adam Carlsen (Tom Bateman) per dimostrare di aver definitivamente voltato pagina. Quello che inizia come un gesto disperato fatto per amicizia si trasforma in una finta relazione basata su regole, limiti e un accordo vantaggioso per entrambe le parti. Tuttavia, nel momento in cui i confini tra finzione e realtà iniziano a fondersi, Olive è costretta a testare il teorema più difficile che abbia mai formulato: che l’amore possa davvero valere la pena di correre qualche rischio.

