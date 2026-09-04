Sport, Cinema, Serie TV e Show a meno di 30€ con l'offerta di NOW

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- le le coppe europee come la UEFA Champions League con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva streaming;
- il tennis con i tornei ATP Tour e WTA Tour*, Wimbledon in esclusiva e US Open;
- tutti i GP di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming;
- il basket italiano e internazionale;
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Con Pass Cinema & Entertainment puoi guardare in diretta e on demand:
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Cosa ti aspetta su NOW Sport + Cinema & Entertainment
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- Luciano, prima di tutto
- Tennis Us Open
- F1 GP Italia: Prove libere 2
- Ipswich Town – Liverpool
- X Factor All Areas: nel backstage della nuova stagione
- Twisted Metal
- Notte prima degli esami 3.0
- Trailer Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883
- The Walking Dead: Dead City
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