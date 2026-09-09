Abbiamo una data di uscita e un primo trailer per Artificial, il nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Challengers): arriverà nelle sale il giorno di Natale, non sappiamo ancora se anche in quelle italiane. La pellicola racconta la storia del licenziamento e del reintegro di Sam Altman come CEO di OpenAI, avvenuti in pochi giorni, nel novembre 2023. Una vicenda dai retroscena mai del tutto chiariti, che qualcuno descrive come una sorta di tentato ammutinamento.

Il primo trailer di Artificial, il film di Guadagnino

A interpretare il numero uno dell’organizzazione è l’attore Andrew Garfield, già visto in un paio di Spider-Man e in The Social Network del 2010, dedicato alla genesi di Facebook. Qui sotto il primo filmato ufficiale con alcune sequenze che sembrano estratte più da un horror di stampo sci-fi che non da un biopic.

Qual è l’immagine del futuro che vedi? Abbiamo creato una macchina che risolverà i problemi del mondo. Non la istruiamo, impara da sola. La chiameremo ChatGPT. Insieme, abbiamo aperto il vaso di Pandora. Il futuro è inevitabile, le nazioni cadranno, le industrie… collasseranno. E noi dovremo essere coloro che guideranno le persone in questo nuovo mondo. Sono così entusiasta di vederlo.

Artificial è stato annunciato per la prima volta nel giugno 2025 da Amazon MGM Studios, con un comunicato che confermava di aver assegnato la direzione al regista italiano. Un anno dopo, il gruppo ha rinunciato a distribuire il film, senza mai spiegare ufficialmente le ragioni della decisione, con tutta probabilità legate all’accordo siglato con OpenAI dalla casa madre: evidentemente, la sceneggiatura tocca qualche nervo scoperto. Le trattative per trovare una nuova realtà interessata sono andate avanti per mesi. Dopo che Focus Features, Warner Bros. Clockwork, A24 e Netflix si sono defilate, NEON ha scelto di inserirlo nel proprio catalogo.