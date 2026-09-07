 Mandalorian and Grogu in cima alla classifica dei titoli più visti su Disney+
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Mandalorian and Grogu in cima alla classifica dei titoli più visti su Disney+

Il nuovo film diretto da Jon Favreau, che l'ha scritto a quattro mani con il presidente della Lucasfilm Dave Filoni, è un successo.
Mandalorian and Grogu in cima alla classifica dei titoli più visti su Disney+
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Il nuovo film diretto da Jon Favreau, che l'ha scritto a quattro mani con il presidente della Lucasfilm Dave Filoni, è un successo.
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Dopo l’uscita nelle sale cinematografiche a fine maggio, c’era grande attesa per il debutto in streaming di The Mandalorian and Grogu, sequel diretto della serie televisive The Mandalorian e della serie animata Star Wars Rebels. Attesa ripagata dal grande affetto dimostrato dal pubblico di Disney+, tale da spingere la nuova uscita al primo posto della classifica dei titoli più visti sulla piattaforma a settembre.

Per chi ha il desiderio di vedere The Mandalorian and Grogu in esclusiva su Disney+, può sottoscrivere uno dei tre piani di sei mesi disponibili a partire da 5,99 euro al mese. Al termine dei sei mesi l’abbonamento si rinnova al prezzo di listino in vigore al momento della sottoscrizione dell’offerta.

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In seguito alla caduta dell’Impero Galattico, la Nuova Repubblica sceglie di ingaggiare il cacciatore di taglie Din Djarin per catturare il principale signore della guerra imperiale in circolazione, ossia il comandante Coin. Per il mandaloriano e il giovane apprendista Grogu non sarà però una missione semplice, anche perché non conoscono né il volto di Coin né tantomeno sanno il luogo dove di trovi.

In loro aiuto potrebbero arrivare i gemelli Hutt, fratelli di Jabbe the Hutt, defunto signore del crimine, ma in cambio delle loro informazioni vogliono la liberazione di Rotta the Hutt, loro nipote e figlio – nonché erede – di Jabba. Al momento Rotta the Hutt è prigioniero presso il pianeta Shakari.

Per evitare spoiler, interrompiamo qui il racconto della trama. Vi confermiamo soltanto che nel ruolo del mandaloriano è stato confermato l’attore Pedro Pascal e che nel doppiaggio originale figura un gigante come Martin Scorsese (il regista di Taxi Driver presta la voce al personaggio Hugo Durant.

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Pubblicato il 7 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
7 set 2026
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