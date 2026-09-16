Tutto lo sport di DAZN a 19,99 euro al mese senza vincoli con Full Mobile

La quarta giornata della stagione 2026-2027 di Serie A propone la sfida scudetto Roma-Inter, le due principali candidate alla vittoria del titolo. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, che da quest’anno permette di vedere l’intera programmazione sportiva a 19,99 euro al mese con la sottoscrizione del piano Full Mobile.
L’abbonamento Full Mobile è la più importante novità della stagione in corso, dal momento che abbatte i prezzi di accesso a DAZN con un unico compromesso: guardare tutte le partite esclusivamente da smartphone. Infatti, gli abbonati a Full Mobile hanno il divieto di vedere gli eventi DAZN tramite televisore, computer o tablet.
Il divieto si estende poi alla funzione del mirroring, che consente di trasmettere le immagini dello smartphone su uno schermo più grande, come può essere appunto quello del televisore di casa o del proprio computer/tablet. Per chi intende risparmiare, la visione soltanto da smartphone può essere un sacrificio accettabile.
Detto questo, segue ora un riepilogo dei piani disponibili per vedere tutte le partite di Serie A della stagione 2026-2027 su DAZN.
Full Mobile
- 19,99 euro al mese, rinnovo del piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso
Full
- 46,99 euro al mese con il piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso
- 379 euro con il piano annuale in un’unica soluzione
- 36,99 euro al mese con il piano annuale dilazionato in dodici mensilità (vincolo di 1 anno)
Family
- 71,99 euro al mese con il piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso
- 619 euro con il piano annuale in un’unica soluzione
- 61,99 euro al mese con il piano annuale dilazionato in dodici mensilità (vincolo di 1 anno)
MyClubPass
- 39,99 euro al mese con il piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso
- 329 euro con il piano annuale in un’unica soluzione
- 29,99 euro al mese con il piano annuale dilazionato in dodici mensilità (vincolo di 1 anno)
https://www.youtube.com/watch?v=qBXHKPEFQEg