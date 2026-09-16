 Tutto lo sport di DAZN a 19,99 euro al mese senza vincoli con Full Mobile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Tutto lo sport di DAZN a 19,99 euro al mese senza vincoli con Full Mobile

La novità di quest'anno permette di vedere tutto DAZN a meno di 20 euro al mese accettando di fruire dei contenuti solo da smartphone.
Tutto lo sport di DAZN a 19,99 euro al mese senza vincoli con Full Mobile
Entertainment Sport
La novità di quest'anno permette di vedere tutto DAZN a meno di 20 euro al mese accettando di fruire dei contenuti solo da smartphone.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La quarta giornata della stagione 2026-2027 di Serie A propone la sfida scudetto Roma-Inter, le due principali candidate alla vittoria del titolo. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, che da quest’anno permette di vedere l’intera programmazione sportiva a 19,99 euro al mese con la sottoscrizione del piano Full Mobile.

L’abbonamento Full Mobile è la più importante novità della stagione in corso, dal momento che abbatte i prezzi di accesso a DAZN con un unico compromesso: guardare tutte le partite esclusivamente da smartphone. Infatti, gli abbonati a Full Mobile hanno il divieto di vedere gli eventi DAZN tramite televisore, computer o tablet.

Pagina piani DAZN

Il divieto si estende poi alla funzione del mirroring, che consente di trasmettere le immagini dello smartphone su uno schermo più grande, come può essere appunto quello del televisore di casa o del proprio computer/tablet. Per chi intende risparmiare, la visione soltanto da smartphone può essere un sacrificio accettabile.

Detto questo, segue ora un riepilogo dei piani disponibili per vedere tutte le partite di Serie A della stagione 2026-2027 su DAZN.

Full Mobile

  • 19,99 euro al mese, rinnovo del piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso

Full

  • 46,99 euro al mese con il piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso
  • 379 euro con il piano annuale in un’unica soluzione
  • 36,99 euro al mese con il piano annuale dilazionato in dodici mensilità (vincolo di 1 anno)

Family

  • 71,99 euro al mese con il piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso
  • 619 euro con il piano annuale in un’unica soluzione
  • 61,99 euro al mese con il piano annuale dilazionato in dodici mensilità (vincolo di 1 anno)

MyClubPass

  • 39,99 euro al mese con il piano mensile disattivabile con 30 giorni di preavviso
  • 329 euro con il piano annuale in un’unica soluzione
  • 29,99 euro al mese con il piano annuale dilazionato in dodici mensilità (vincolo di 1 anno)
Pagina piani DAZN

https://www.youtube.com/watch?v=qBXHKPEFQEg

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Su Prime Video la migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva

Su Prime Video la migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva
Serie A, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata su DAZN

Serie A, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata su DAZN
Tutta la Serie A 2026/2027 a meno di 20 euro con il nuovo piano di DAZN

Tutta la Serie A 2026/2027 a meno di 20 euro con il nuovo piano di DAZN
Itauma vs Hrgovic, orario italiano e dove vedere in diretta streaming il match

Itauma vs Hrgovic, orario italiano e dove vedere in diretta streaming il match
Su Prime Video la migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva

Su Prime Video la migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva
Serie A, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata su DAZN

Serie A, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata su DAZN
Tutta la Serie A 2026/2027 a meno di 20 euro con il nuovo piano di DAZN

Tutta la Serie A 2026/2027 a meno di 20 euro con il nuovo piano di DAZN
Itauma vs Hrgovic, orario italiano e dove vedere in diretta streaming il match

Itauma vs Hrgovic, orario italiano e dove vedere in diretta streaming il match
Federico Pisanu
Pubblicato il
16 set 2026
Link copiato negli appunti