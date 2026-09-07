 Serie A, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata su DAZN
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Serie A, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata su DAZN

La programmazione di DAZN per gli ultimi due incontri rimasti da giocare della terza giornata del campionato di Serie A.
Serie A, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata su DAZN
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La programmazione di DAZN per gli ultimi due incontri rimasti da giocare della terza giornata del campionato di Serie A.
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Lunedì si chiude la terza giornata della stagione 2026-2027 di Serie A con gli ultimi due incontri in programma: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Entrambe le sfide saranno visibili su DAZN, piattaforma streaming che detiene i diritti in esclusiva del nostro campionato fino al 2029.

Per quanto riguarda i piani disponibili per vedere tutti gli incontri, per questa stagione DAZN ha lanciato il nuovo pass Full Mobile, che al prezzo di 19,99 euro al mese senza vincoli permette di vedere l’intera programmazione di DAZN, inclusa la Serie A. Il compromesso da accettare è vedere le partite esclusivamente da smartphone, dal momento che è vietata la visione su tablet, PC e Smart TV. Chi vuole guardare le partite su uno schermo più grande può sottoscrivere il piano Full o il piano Full Family, con prezzi a partire da 36,99 euro al mese per dodici mesi.

Pagina piani DAZN

Di seguito gli orari e i telecronisti DAZN per le ultime due partite di questa giornata di campionato:

  • 18:30 Cagliari-Lecce, telecronaca di Alessandro Iori e commento tecnico di Alessandro Budel
  • 20:45 Udinese-Lazio, telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Dario Marcolin

Il primo incontro in calendario è Cagliari-Lecce, partita che avrà inizio alle ore 18:30 nel capoluogo sardo. I padroni di casa sono chiamati a riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia e dare seguito alle prestazioni convincenti delle prime due giornate di campionato contro Parma (vittoria per 1-0) e Inter (sconfitta di misura 0-1 in Sardegna). Discorso analogo per la squadra salentina, che dopo il convincente esordio a Venezia (vittoria per 2-0) ha subito una goleada per mano della Roma (4-0 in casa).

In serata a Udine la squadra di casa bianconera ospita i biancocelesti allenati dall’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Gennaro Gattuso. Entrambe le squadre sono partite con il piede giusto, con i friulani a quota 4 punti (pareggio contro il Como e vittoria sul campo del Monza) e i laziali a punteggio pieno dopo le vittorie di misura contro Bologna e Genoa.

Pagina piani DAZN

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Pubblicato il 7 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
7 set 2026
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