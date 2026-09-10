Su Prime Video la migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva

Anche quest’anno Prime Video trasmetterà la migliore partita del mercoledì di Champions League in esclusiva. A impreziosire l’esordio della stagione 2026-2027 è stata la partita Napoli-Arsenal, che ha visto i Gunners battere di misura 1-0 la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime, per cui è disponibile una prova gratuita di 30 giorni se si è nuovi clienti. Al termine del periodo di prova l’abbonamento si rinnova a 4,99 euro al mese o 49,90 l’anno, a meno che non si annulli il rinnovo prima della scadenza della prova.

Inter, Roma, Napoli e Como sono le quattro squadre italiane che partecipano alla fase campionato della Champions League 2026/27. Per la seconda giornata, in programma tra il 13 e il 14 ottobre, è verosimile pensare che Prime Video trasmetterà Roma-Real Madrid, con il ritorno di Mourinho nella capitale.

Le migliori partite del mercoledì di Champions su Prime Video beneficeranno anche della storica voce di questa competizione, vale a dire quella di Sandro Piccinini, che dopo una vita trascorsa a Mediaset è ora il volto della Champions League del servizio streaming di Amazon.

Le sue telecronache sono ancora oggi più attuali che mai, ponendosi come punto di riferimento assoluto insieme agli altri grandi telecronisti italiani, da una parte Pierluigi Pardo e dall’altra Fabio Caressa. Al suo fianco nelle notti europee avrà Massimo Ambrosini, uno dei più apprezzati commentatori di Serie A e coppe europee dall’alto della sua esperienza.

A completare la squadra della Champions League di Prime Video ci sono i giornalisti sportivi Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo, Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato, mentre la squadra di talent è composta da ex leggende del calcio quali Gianfranco Zola e Clarence Seedorf, oltre che dagli ex campioni Claudio Marchisio, Julio Cesar, Fernando Llorente, Luca Toni, Federico Balzaretti e Cristiana Girelli.

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