Le migliori cuffie Bluetooth, JBL Tune 730 BT, a un prezzone su Amazon

Se vuoi acquistare delle cuffie Bluetooth di altissimo livello non dovendo spendere cifre esorbitanti approfitta di questa occasione che ti stiamo segnando. Vai subito su Amazon e potrai avere le JBL Tune 730 BT a 53,66 euro, invece che 79,99 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon e c’è quindi uno sconto del 33% che ti fa risparmiare più di 26 euro sul totale. Fai alla svelta però perché ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra e dunque spariranno presto. Ti segnaliamo anche che il prodotto è venduto da terzi e spedito da Amazon.

JBL Tune 730 BT a questa cifra sono imperdibili

Questo prezzo è uno dei migliori finora registrati su Amazon e si avvicina moltissimo al minimo storico, ragion per cui non devi fartele scappare. Le JBL Tune 730 BT garantiscono un suono meraviglioso con la tecnologia JBL Pure Bass Sound che esalta i bassi e rende la musica più coinvolgente. Possiede driver dinamici da 40 mm con audio personalizzabile tramite l‘app JBL Headphones scaricabile gratuitamente sul tuo smartphone.

La tecnologia Bluetooth è 6.0 garantisce una connessione velocissima e senza latenza permettendoti di collegare le cuffie fino a due dispositivi contemporaneamente per passare da uno all’altro in modo veloce. Hanno due microfoni beamforming progettati per ridurre i rumori ambientali e garantire chiamate perfette. Sono comode e leggere, con un peso di circa 218 grammi, e hanno padiglioni imbottiti over-ear con comandi per gestire le tracce musicali, le chiamate e il volume. Inoltre offrono la bellezza di 76 ore di riproduzione continua e 5 ore di autonomia con appena 5 minuti di ricarica.

Come dicevamo sono tra le migliori cuffie Bluetooth in circolazione e quindi non aspettare che sia troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista le tue JBL Tune 730 BT a 53,66 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.