OpenAI GPT-5.4 specializzato in compiti professionali

OpenAI ha annunciato ieri sera GPT-5.4. È il diretto successore di GPT-5.2, in quanto del modello 5.3 esistono solo le varianti Instant, Codex e Codex-Spark. Oltre alla pubblicazione di vari benchmark, l’azienda californiana ha descritto in dettaglio i miglioramenti ottenuti nei principali compiti professionali, dalla ricerca web approfondita alle funzionalità agentiche.

Migliore modello AI per compiti professionali?

GPT-5.4 è disponibile in due varianti: Thinking e Pro. Quest’ultima offre maggiori prestazioni, mentre GPT-5.4 Thinking include anche le capacità di GPT-5.3-Codex, quindi combina la capacità agentica con il ragionamento complesso per aiutare gli sviluppatori durante la programmazione. Può “vedere” il contenuto dello schermo ed eseguire azioni in autonomia.

Il “computer use” è una della capacità in cui GPT-5.4 evidenzia più miglioramenti rispetto al precedente GPT-5.2. Il modello può essere sfruttato per creare agenti che interagiscono con gli elementi grafici e simulano il funzionamento di mouse e tastiera. Può ad esempio “vedere” l’interfaccia di Gmail nel browser e inviare email o aggiungere un evento al calendario.

Il nuovo modello comprende inoltre il contenuto di immagini complesse e analizza i documenti in maniera più accurata rispetto a GPT-5.2. GPT-5.4 può anche creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni, come il suo predecessore, ma il risultato è nettamente migliore in termini di layout e dettagli. Gli abbonati Enterprise possono usare anche il nuovo add-in per Excel.

Un’altra novità è Tool Search. GPT-5.4 può cercare e utilizzare i tool esterni in base al contesto della conversazione. Ciò incrementa le prestazioni, riducendo uso dei token e costi. Gli agenti possono inoltre decidere come e quando usare i tool durante il ragionamento.

OpenAI ha infine migliorato la ricerca web agentica con GPT-5.4. Il nuovo modello può rispondere a domande che richiedono di raccogliere informazioni da molte fonti. Effettua ricerche più approfondite per identificare le fonti più rilevanti che vengono sintetizzate in risposte chiara e pertinenti.

GPT-5.4 Thinking è disponibile per gli abbonati Pro, Plus e Team in ChatGPT, oltre che tramite Codex e API. GPT-5.4 Pro è invece disponibile tramite API e abbonati Enterprise/Edu. GPT-5.2 Thinking verrà ritirato il 5 giugno 2026.