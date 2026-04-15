 GPT-5.4-Cyber è la risposta di OpenAI a Claude Mythos
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GPT-5.4-Cyber è la risposta di OpenAI a Claude Mythos

GPT-5.4-Cyber è il nuovo modello di OpenAI con accesso limitato che può trovare le vulnerabilità nei software, come Claude Mythos di Anthropic.
GPT-5.4-Cyber è la risposta di OpenAI a Claude Mythos
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GPT-5.4-Cyber è il nuovo modello di OpenAI con accesso limitato che può trovare le vulnerabilità nei software, come Claude Mythos di Anthropic.
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OpenAI ha annunciato il nuovo modello GPT-5.4-Cyber. Come si deduce dal nome è una variante di GPT-5.4 ottimizzata per individuare eventuali vulnerabilità nel software. È in pratica la risposta a Claude Mythos di Anthropic. Non sarà accessibile a tutti, ma solo ad un numero limitato di clienti (aziende e ricercatori) che partecipano al programma Trusted Access for Cyber (TAC).

GPT-5.4-Cyber per scopi difensivi

Il programma Trusted Access for Cyber (TAC) era stato introdotto all’inizio di febbraio per l’accesso al modello GPT-5.3-Codex. I singoli utenti devono verificare l’identità sul sito dedicato, mentre le aziende devono contattare direttamente OpenAI compilando un modulo online. Lo scopo è permette l’uso del modello solo a professionisti del settore.

Gli stessi utenti possono ora chiedere l’accesso a GPT-5.4-Cyber che offre maggiori capacità e meno restrizioni. In pratica sono stati ridotti i “filtri” di GPT-5.4, quindi specifici prompt relativi alla sicurezza non vengono rifiutati. Il nuovo modello può essere ad esempio sfruttato per effettuare il reverse engineering dei software, analizzare il codice compilato e cercare eventuali vulnerabilità.

Come Claude Mythos, GPT-5.4-Cyber è un modello troppo potente e diventerebbe molto pericoloso se finisse nelle mani dei cybercriminali. OpenAI vuole garantire l’accesso a tutti, ma solo se gli utenti soddisfano rigidi criteri, tra cui la verifica dell’identità. Lo stesso modello può essere infatti usato come strumento difensivo e come arma digitale.

Alcuni esperti di sicurezza affermano che questo approccio è sbagliato, in quanto poche aziende possono difendersi utilizzando modelli AI più avanzati. OpenAI ritiene invece che una diffusione più ampia potrebbe incrementare l’abuso delle capacità del modello. GPT-5.4-Cyber è tuttavia accessibile a migliaia di singoli ricercatori e centinaia di aziende. Claude Mythos viene invece testato da circa 40 organizzazioni tramite Project Glasswing.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 15 apr 2026

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