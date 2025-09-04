Sui Pixel, arriva Material 3 Expressive e molto di più

Google ha appena lanciato una valanga di novità per l’ecosistema Android, e il protagonista assoluto è Material 3 Expressive.

Material 3 Expressive arriva su Pixel: ecco tutte le novità

Da questa settimana, i dispositivi Pixel 6 e successivi, incluso il Pixel Tablet, riceveranno un aggiornamento che trasforma l’interfaccia in qualcosa di più fluido, colorato e personalizzabile. Tra le chicche: effetti Live per animare la schermata di blocco e biglietti da visita digitali per i contatti, pensati per riflettere il tuo stile.

Pixel Buds Pro 2: l’audio si adatta all’utente

Entro fine mese, i Pixel Buds Pro 2 saranno aggiornati con Adaptive Audio, una funzione che regola automaticamente il volume in base all’ambiente circostante. In più, potrai interagire con Gemini anche in ambienti rumorosi e rispondere alle chiamate semplicemente annuendo o scuotendo la testa. Un’esperienza d’ascolto più naturale, senza bisogno di toccare nulla.

Navigazione dal polso: Google Maps arriva su Pixel Watch

Chi usa Pixel Watch potrà avviare la navigazione a piedi o in bici dal telefono e visualizzarla direttamente sullo smartwatch. Basta uno swipe per avere le indicazioni sempre sotto controllo, senza dover tirare fuori il telefono.

Gboard diventa un editor AI: scrivere meglio, ovunque

La tastiera Gboard si arricchisce di strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale. Ora si pò riscrivere un testo in modo più formale, conciso o espressivo, correggere errori grammaticali e ortografici, tutto direttamente sul dispositivo, senza inviare dati al cloud.

Audio condiviso e playlist di gruppo

Con il supporto a Bluetooth LE Audio, ora si può collegare due cuffie allo stesso telefono Android e ascoltare musica o guardare film insieme. E se vuoi coinvolgere più persone, puoi generare un QR code per avviare una trasmissione audio privata, perfetta per una discoteca silenziosa o un viaggio in treno.

Quick Share si rifà il look: più veloce, più intuitivo

La funzione Quick Share è stata ripensata per semplificare la condivisione di contenuti. Ora si può passare istantaneamente da invio a ricezione, visualizzare anteprime delle foto e monitorare il trasferimento con un indicatore di avanzamento in tempo reale.