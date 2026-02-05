Spotify che vende libri proprio non ce l'aspettavamo

Con una mossa piuttosto inattesa, Spotify ha annunciato che inizierà a vendere libri all’interno della sua app. Non audiolibri, ma libri cartacei. Lo farà grazie alla collaborazione con Bookshop.org, a partire dalla primavera e coinvolgendo inizialmente i territori degli Stati Uniti e del Regno Unito. L’obiettivo dichiarato è quello di supportare gli autori e le librerie indipendenti, sia dal punto di vista della visibilità sia da quello economico.

Compreremo libri cartacei da Spotify

L’iniziativa mira solo a estendere il raggio d’azione della piattaforma o c’è davvero di più? A questo punto, ci aspettiamo di vedere il colosso dello streaming aprire un e-commerce attraverso cui comprare singoli e album su supporto fisico. Dopotutto, il ritorno del vinile è una tendenza ormai ben affermata e molti stanno riprendendo familiarità con la musica da toccare.

Tornando alla vendita dei libri, un passaggio del comunicato ufficiale spiega bene la finalità che Spotify vuol raggiungere: Crediamo che il futuro della lettura o dell’ascolto debba essere flessibile e adattarsi meglio alla vita delle persone . Dopotutto, il 73% dei proventi per il mondo dell’editoria arriva ancora oggi dal cartaceo.

Cos’è e come funziona Page Match

Un’altra novità annunciata è Page Match. Ne abbiamo già scritto su queste pagine alcune settimane fa, quando sono emerse le prime informazioni. È una funzionalità che permette di passare dal libro all’audio libro e viceversa, in un istante.

Riteniamo che il futuro della lettura sia personalizzato, flessibile e pensato per adattarsi fluidamente a formati e momenti diversi.

Come funziona? È molto semplice: basta inquadrare una pagina con la fotocamera dello smartphone e la piattaforma trova automaticamente quel punto da cui ripartire nell’audiolibro. Sarà disponibile entro la fine di febbraio nelle app Android e iOS di Spotify, per la maggior parte dei volumi in inglese. Il supporto per le altre lingue dovrebbe arrivare più avanti.