Spotify Page Match: dal libro all'audiolibro (e viceversa)

Page Match è la nuova funzionalità di Spotify pensata per rendere più naturale e immediato il passaggio tra libro e audiolibro e viceversa. Non è ancora disponibile, al momento si trova in fase di test. Come sempre accade in questi casi, servirà tempo prima di vederla integrata nella versione finale dell’applicazione.

Cos’è e come funziona Page Match di Spotify

A svelarla in anteprima esclusiva è stata la redazione del sito Android Authority, analizzando il codice della release 9.1.18.282 per Android. Ci sono riferimenti a page_match_onboarding_title , page_match_onboarding_label , page_match_landing_page_get_started_subtitle , page_match_landing_page_get_started_title , page_match_onboarding_description e page_match_button_text_with_pagenumber . L’idea è piuttosto semplice e potenzialmente molto utile: con la fotocamera dello smartphone o del tablet si effettua la scansione di una pagina del libro cartaceo, l’app riconosce il testo, identifica il passaggio esatto e lo trova all’interno dell’audiolibro. In questo modo, è possibile partire da lì con la riproduzione.

Amazon ha già fatto qualcosa di simile con la funzionalità Whispersync for Voice su Kindle, ma Page Match di Spotify si spinge oltre e permette di eseguire il percorso contrario. In altre parole, mettendo in pausa un audiolibro è possibile sapere esattamente a che pagina corrisponde sul cartaceo, così da poter proseguire lì nella lettura. Non sappiamo come si comporta con le varie edizioni dello stesso volume.

Al momento non ci sono informazioni sulle tempistiche del lancio, che almeno inizialmente potrebbe essere limitato ad alcuni territori. Tra questi dovrebbe figurare l’Italia, insieme al resto dell’Europa, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e pochi altri paesi.

Dalle informazioni emerse si apprende inoltre che Spotify è consapevole che il riconoscimento del testo potrebbe non essere sempre perfetto (dipende anche da fattori come le condizioni di illuminazione dell’ambiente e così via). Inoltre, se dopo aver effettuato la scansione della pagina il sistema si rende conto che l’account non possiede i diritti per riprodurre l’audiolibro, gli propone l’acquisto.