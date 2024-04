Partnership tra Microsoft ed Estée Lauder per l'AI generativa

Estée Lauder Companies (ELC), il colosso della bellezza, e Microsoft hanno annunciato una nuova collaborazione che si basa sulla loro preesistente relazione strategica. L’AI Innovation Lab, un programma virtuale nato da questa partnership, sfrutterà il servizio Azure OpenAI di Microsoft per esplorare come gli oltre 20 marchi di ELC possano beneficiare dell’intelligenza artificiale generativa.

L’AI generativa rivoluziona l’industria della bellezza

Shelly Bransten, Corporate Vice President, Global Industry Solutions di Microsoft, ha sottolineato il potenziale trasformativo dell’AI generativa per l’industria della bellezza. Questa tecnologia promette di creare esperienze più coinvolgenti per i clienti, accelerare il time-to-market dei prodotti, ottimizzare lo sviluppo di nuovi prodotti in modo più efficiente e sostenibile, e molto altro ancora.

Uno dei principali obiettivi dell’AI Innovation Lab è trovare modi innovativi per rispondere più velocemente alle tendenze sociali e alle esigenze dei consumatori. ELC e Microsoft hanno sviluppato un chatbot interno basato su Azure OpenAI, che assiste i team nell’accesso e nell’utilizzo del database dei prodotti e dei dati sui reclami di ELC. Questo strumento consente ai marchi di ELC di lanciare campagne localmente rilevanti in tempi record, semplificando notevolmente il processo di esecuzione delle campagne di marketing.

L’intelligenza artificiale sta anche giocando un ruolo cruciale nell’accelerare l’innovazione dei prodotti. I team di ricerca e sviluppo di ELC stanno sfruttando l’IA per identificare rapidamente le tendenze emergenti in termini di prodotti e ingredienti. Invece di dedicare tempo a spulciare la letteratura, gli scienziati possono ora eseguire query all’interno del software di Microsoft per individuare potenziali soluzioni da sviluppare e commercializzare.

Collaborazioni strategiche con i giganti tech

In realtà Estée Lauder Companies (ELC) ha già esperienza nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha infatti una task force interna dedicata a guidare la trasformazione tramite l’AI, supervisionandone la governance e garantendone un utilizzo etico e responsabile.

Nel 2023, ELC ha ospitato l’Ideathon, in cui i dipendenti hanno proposto soluzioni basate sull’AI in grado di generare un impatto positivo sull’azienda, sul team e sui clienti. Inoltre, utilizzando Azure AI di Microsoft, ELC ha lanciato un assistente vocale per il make up sui dispositivi mobili per aiutare le utenti ipovedenti ad applicare il trucco.

Oltre a Microsoft, ELC collabora anche con Google Cloud per il monitoraggio in tempo reale del sentiment e del feedback dei consumatori. Le applicazioni aziendali saranno sviluppate sulla piattaforma Vertex AI di Google, con l’utilizzo del sistema PaLM 2.