Tutti i clienti CoopVoce passeranno alla rete Vodafone

CoopVoce annuncia in via ufficiale di aver scelto Vodafone come partner esclusivo per erogare il proprio servizio sul territorio italiano. Ricordiamo che l’operatore virtuale ha operato con TIM fin dal suo lancio avvenuto nel 2007. Si prospetta dunque la migrazione di tutti i clienti su rete mobile di Vodafone, un processo che sarà completato entro la fine dell’anno.

CoopVoce su rete Vodafone, è ufficiale

Si tratta di un cambiamento importante, che interessa circa 2,3 milioni di clienti, un numero in costante crescita, stando a quanto reso noto. Quelli che hanno sottoscritto un’offerta nel corso del 2024 sono 413.000. Il giro d’affari è stimato in circa 157 milioni di euro (+3% rispetto al 2023).

L’evoluzione della partnership con Vodafone conferma l’impegno costante di CoopVoce nel garantire livelli di qualità eccellenti su tutto il territorio nazionale.

Nel comunicato inviato da Coop Italia e che abbiamo ricevuto in redazione si fa riferimento anche a nuovi accordi con importanti operatori internazionali , che hanno reso possibile l’accesso ai servizi per chi viaggia all’estero, soprattutto al di fuori dei paesi europei, senza però scendere nei dettagli.

Va ricordato che da maggio anche i nuovi clienti Fastweb sono attivati sulla rete mobile di Vodafone. È la conseguenza diretta dell’acquisizione di fine 2024 che ha portato la svizzera Swisscom a controllare la divisione italiane dell’operatore.

Tornado ai clienti di CoopVoce, per loro la novità si tradurrà anche nella possibilità di accedere alla rete 5G. Non avverrà subito, ma anche in questo caso entro la fine del 2025. Chiudiamo con le parole di Gabriele Tubertini, Direttore Attività Partecipate di Coop Italia.