Nuovi clienti Fastweb Mobile su rete Vodafone

A partire dal 5 maggio, i nuovi clienti di Fastweb Mobile verranno attivati sulla rete di Vodafone. Questo è il primo effetto concreto dell’acquisizione completata da Swisscom a fine dicembre 2024. Il nuovo operatore Fastweb+Vodafone nato dalla fusione è ora il primo in Italia.

Tutti i clienti (utenti privati e aziende) di Fastweb Mobile che sottoscriveranno una nuova offerta tramite i canali digitali di Fastweb verranno automaticamente attivati sulla rete mobile di Vodafone, considerata la migliore d’Italia. A partire dal prossimo 14 maggio, la rete mobile di Vodafone sarà accessibile anche ai clienti che richiederanno SIM ed eSIM nei negozi fisici di Fastweb.

Le SIM fisiche di Fastweb Mobile attive su rete Vodafone riporteranno sia il logo originale di Fastweb che il nuovo brand Fastweb+Vodafone. Il passaggio sull’infrastruttura di rete mobile di Vodafone Italia consentirà di migliorare ulteriormente le prestazioni con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload su rete 5G.

Federico Negri, Chief B2C Commercial Officer di Fastweb+Vodafone, ha dichiarato:

Con questa nuova tappa del percorso di integrazione di Fastweb e Vodafone Italia continuiamo ad accrescere il valore dei servizi per i nostri clienti facendo leva su un asset infrastrutturale d’eccellenza. Grazie alle sinergie che metteremo in campo continueremo ad investire in innovazione per rispondere ai bisogni di famiglie e imprese e offrire un’esperienza mobile ancora più evoluta.