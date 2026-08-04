Con Airalo hai una eSIM dati per navigare ovunque nel mondo

Grazie ad Airalo hai una eSIM da sfruttare per navigare ovunque nel mondo con un piano dati conveniente e senza roaming. Scegli il piano dati per la tua prossima destinazione! Potrai decidere i giorni e la quantità di dati da sfruttare. L’installazione è facile e veloce e l’attivazione avviene al momento in cui arrivi a destinazione.
eSIM Airalo: tutte le destinazioni disponibili
Scegli il Paese di destinazione con Airalo e attiva la tua eSIM dati senza roaming. Scegli il piano dati per la tua prossima destinazione!
- Afghanistan a partire da 5.00 €
- Albania a partire da 4.00 €
- Algeria a partire da 4.00 €
- Andorra a partire da 4.00 €
- Anguilla a partire da 6.50 €
- Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
- Arabia Saudita a partire da 4.00 €
- Argentina a partire da 4.50 €
- Armenia a partire da 5.50 €
- Aruba a partire da 8.00 €
- Australia a partire da 4.00 €
- Austria a partire da 4.00 €
- Azerbaigian a partire da 5.50 €
- Azzorre a partire da 4.50 €
- Bahamas a partire da 8.50 €
- Bahrein a partire da 4.00 €
- Bangladesh a partire da 4.00 €
- Barbados a partire da 7.50 €
- Belgio a partire da 4.00 €
- Belize a partire da 8.00 €
- Benin a partire da 8.00 €
- Bermuda a partire da 6.50 €
- Bhutan a partire da 5.00 €
- Bielorussia a partire da 8.50 €
- Bolivia a partire da 7.00 €
- Bonaire a partire da 7.50 €
- Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
- Botswana a partire da 8.00 €
- Brasile a partire da 4.00 €
- Brunei a partire da 6.50 €
- Bulgaria a partire da 4.00 €
- Burkina Faso a partire da 6.50 €
- Cambogia a partire da 4.00 €
- Camerun a partire da 5.00 €
- Canada a partire da 6.50 €
- Capo Verde a partire da 8.00 €
- Ciad a partire da 5.50 €
- Cile a partire da 4.50 €
- Cina a partire da 4.00 €
- Cipro a partire da 4.00 €
- Cipro del Nord a partire da 4.00 €
- Città del Vaticano a partire da 4.00 €
- Colombia a partire da 4.00 €
- Corea del Sud a partire da 4.00 €
- Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
- Costa Rica a partire da 7.00 €
- Croazia a partire da 4.00 €
- Curaçao a partire da 7.50 €
- Danimarca a partire da 4.00 €
- Dominica a partire da 7.50 €
- Ecuador a partire da 5.50 €
- Egitto a partire da 5.00 €
- El Salvador a partire da 5.50 €
- Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
- Estonia a partire da 4.00 €
- Eswatini a partire da 7.50 €
- Etiopia a partire da 11.00 €
- Fiji a partire da 7.00 €
- Filippine a partire da 4.00 €
- Finlandia a partire da 4.00 €
- Francia a partire da 4.00 €
- Gabon a partire da 5.50 €
- Gambia a partire da 8.50 €
- Georgia a partire da 4.00 €
- Germania a partire da 4.00 €
- Ghana a partire da 4.00 €
- Giamaica a partire da 7.50 €
- Giappone a partire da 4.00 €
- Gibilterra a partire da 4.00 €
- Giordania a partire da 4.00 €
- Grecia a partire da 4.00 €
- Grenada a partire da 7.50 €
- Groenlandia a partire da 6.50 €
- Guadalupa a partire da 4.00 €
- Guam a partire da 7.50 €
- Guatemala a partire da 5.50 €
- Guinea a partire da 8.50 €
- Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
- Guyana a partire da 6.50 €
- Guyana francese a partire da 4.00 €
- Haiti a partire da 7.50 €
- Honduras a partire da 4.00 €
- Hong Kong a partire da 4.00 €
- India a partire da 4.00 €
- Indonesia a partire da 4.00 €
- Iraq a partire da 4.00 €
- Irlanda a partire da 4.00 €
- Islanda a partire da 4.00 €
- Isola di Man a partire da 4.00 €
- Isole Canarie a partire da 4.00 €
- Isole Cayman a partire da 7.00 €
- Isole Faroe a partire da 4.00 €
- Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
- Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
- Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
- Israele a partire da 4.00 €
- Italia a partire da 4.00 €
- Jersey a partire da 4.00 €
- Kazakistan a partire da 4.00 €
- Kenya a partire da 7.50 €
- Kirghizistan a partire da 5.50 €
- Kuwait a partire da 4.00 €
- La Riunione a partire da 4.00 €
- Laos a partire da 5.50 €
- Lesotho a partire da 8.00 €
- Lettonia a partire da 4.00 €
- Libano a partire da 17.00 €
- Liberia a partire da 5.50 €
- Liechtenstein a partire da 4.00 €
- Lituania a partire da 4.00 €
- Lussemburgo a partire da 4.00 €
- Macao a partire da 4.00 €
- Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
- Madagascar a partire da 6.50 €
- Madera a partire da 4.00 €
- Malawi a partire da 7.50 €
- Malaysia a partire da 4.00 €
- Maldive a partire da 35.50 €
- Mali a partire da 8.00 €
- Malta a partire da 4.00 €
- Marie-Galante a partire da 4.00 €
- Marocco a partire da 6.00 €
- Martinica a partire da 4.00 €
- Mauritius a partire da 5.50 €
- Mayotte a partire da 4.00 €
- Messico a partire da 4.00 €
- Moldavia a partire da 4.00 €
- Mongolia a partire da 4.00 €
- Montenegro a partire da 4.00 €
- Montserrat a partire da 7.50 €
- Mozambico a partire da 6.50 €
- Namibia a partire da 8.50 €
- Nauru a partire da 8.50 €
- Nepal a partire da 4.50 €
- Nicaragua a partire da 5.50 €
- Niger a partire da 7.50 €
- Nigeria a partire da 7.00 €
- Norvegia a partire da 4.00 €
- Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
- Oman a partire da 4.00 €
- Paesi Bassi a partire da 4.00 €
- Pakistan a partire da 4.00 €
- Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
- Panama a partire da 7.00 €
- Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
- Paraguay a partire da 6.00 €
- Perù a partire da 4.00 €
- Polonia a partire da 4.00 €
- Porto Rico a partire da 4.00 €
- Portogallo a partire da 4.00 €
- Qatar a partire da 4.00 €
- Regno Unito a partire da 4.00 €
- Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
- Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
- Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
- Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
- Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
- Romania a partire da 4.00 €
- Ruanda a partire da 6.50 €
- Saba a partire da 7.50 €
- Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
- Saint Lucia a partire da 7.50 €
- Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
- Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
- Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
- Samoa a partire da 5.50 €
- Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
- Scozia a partire da 4.00 €
- Senegal a partire da 5.50 €
- Serbia a partire da 4.00 €
- Seychelles a partire da 7.50 €
- Sierra Leone a partire da 8.00 €
- Singapore a partire da 4.00 €
- Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
- Slovacchia a partire da 4.00 €
- Slovenia a partire da 4.00 €
- Spagna a partire da 4.00 €
- Sri Lanka a partire da 4.00 €
- Stati Uniti a partire da 4.00 €
- Sudafrica a partire da 4.00 €
- Suriname a partire da 6.00 €
- Svezia a partire da 4.00 €
- Svizzera a partire da 4.00 €
- Tagikistan a partire da 7.00 €
- Taiwan a partire da 4.00 €
- Tanzania a partire da 4.00 €
- Thailandia a partire da 4.00 €
- Timor Est a partire da 6.00 €
- Togo a partire da 8.50 €
- Tonga a partire da 4.50 €
- Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
- Tunisia a partire da 4.00 €
- Turchia a partire da 4.00 €
- Ucraina a partire da 4.00 €
- Uganda a partire da 6.50 €
- Ungheria a partire da 4.00 €
- Uruguay a partire da 6.50 €
- Uzbekistan a partire da 4.00 €
- Vanuatu a partire da 6.50 €
- Venezuela a partire da 7.00 €
- Vietnam a partire da 4.00 €
- Zambia a partire da 7.00 €
- Zimbabwe a partire da 17.00 €
Se preferisci, con Airalo puoi attivare una eSIM Regionale o Globale, per spostarti in vari Paesi con lo stesso piano dati.
- Africa a partire da 17.00 €
- America Latina a partire da 6.50 €
- Asia a partire da 4.00 €
- Europa a partire da 4.50 €
- Isole dei Caraibi a partire da 7.50 €
- Medio Oriente e Nord Africa a partire da 6.00 €
- Nord America a partire da 6.00 €
- Oceania a partire da 4.00 €
- Safari africano a partire da 5.50 €
- Unione Europea e Regno Unito a partire da 4.00 €
- Global a 8.00 €
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Pubblicato il 4 ago 2026
Link copiato negli appunti
Ti potrebbe interessare
Link copiato negli appunti