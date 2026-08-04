 Con Airalo hai una eSIM dati per navigare ovunque nel mondo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con Airalo hai una eSIM dati per navigare ovunque nel mondo

Grazie ad Airalo hai una eSIM dati dedicata per navigare ovunque nel mondo a prezzi competitivi senza roaming con piani a partire da soli 4€.
Con Airalo hai una eSIM dati per navigare ovunque nel mondo
Telecomunicazioni
Grazie ad Airalo hai una eSIM dati dedicata per navigare ovunque nel mondo a prezzi competitivi senza roaming con piani a partire da soli 4€.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Grazie ad Airalo hai una eSIM da sfruttare per navigare ovunque nel mondo con un piano dati conveniente e senza roaming. Scegli il piano dati per la tua prossima destinazione! Potrai decidere i giorni e la quantità di dati da sfruttare. L’installazione è facile e veloce e l’attivazione avviene al momento in cui arrivi a destinazione.

Scegli la tua destinazione Airalo

eSIM Airalo: tutte le destinazioni disponibili

Scegli il Paese di destinazione con Airalo e attiva la tua eSIM dati senza roaming. Scegli il piano dati per la tua prossima destinazione!

  • Afghanistan a partire da 5.00 €
  • Albania a partire da 4.00 €
  • Algeria a partire da 4.00 €
  • Andorra a partire da 4.00 €
  • Anguilla a partire da 6.50 €
  • Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
  • Arabia Saudita a partire da 4.00 €
  • Argentina a partire da 4.50 €
  • Armenia a partire da 5.50 €
  • Aruba a partire da 8.00 €
  • Australia a partire da 4.00 €
  • Austria a partire da 4.00 €
  • Azerbaigian a partire da 5.50 €
  • Azzorre a partire da 4.50 €
  • Bahamas a partire da 8.50 €
  • Bahrein a partire da 4.00 €
  • Bangladesh a partire da 4.00 €
  • Barbados a partire da 7.50 €
  • Belgio a partire da 4.00 €
  • Belize a partire da 8.00 €
  • Benin a partire da 8.00 €
  • Bermuda a partire da 6.50 €
  • Bhutan a partire da 5.00 €
  • Bielorussia a partire da 8.50 €
  • Bolivia a partire da 7.00 €
  • Bonaire a partire da 7.50 €
  • Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
  • Botswana a partire da 8.00 €
  • Brasile a partire da 4.00 €
  • Brunei a partire da 6.50 €
  • Bulgaria a partire da 4.00 €
  • Burkina Faso a partire da 6.50 €
  • Cambogia a partire da 4.00 €
  • Camerun a partire da 5.00 €
  • Canada a partire da 6.50 €
  • Capo Verde a partire da 8.00 €
  • Ciad a partire da 5.50 €
  • Cile a partire da 4.50 €
  • Cina a partire da 4.00 €
  • Cipro a partire da 4.00 €
  • Cipro del Nord a partire da 4.00 €
  • Città del Vaticano a partire da 4.00 €
  • Colombia a partire da 4.00 €
  • Corea del Sud a partire da 4.00 €
  • Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
  • Costa Rica a partire da 7.00 €
  • Croazia a partire da 4.00 €
  • Curaçao a partire da 7.50 €
  • Danimarca a partire da 4.00 €
  • Dominica a partire da 7.50 €
  • Ecuador a partire da 5.50 €
  • Egitto a partire da 5.00 €
  • El Salvador a partire da 5.50 €
  • Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
  • Estonia a partire da 4.00 €
  • Eswatini a partire da 7.50 €
  • Etiopia a partire da 11.00 €
  • Fiji a partire da 7.00 €
  • Filippine a partire da 4.00 €
  • Finlandia a partire da 4.00 €
  • Francia a partire da 4.00 €
  • Gabon a partire da 5.50 €
  • Gambia a partire da 8.50 €
  • Georgia a partire da 4.00 €
  • Germania a partire da 4.00 €
  • Ghana a partire da 4.00 €
  • Giamaica a partire da 7.50 €
  • Giappone a partire da 4.00 €
  • Gibilterra a partire da 4.00 €
  • Giordania a partire da 4.00 €
  • Grecia a partire da 4.00 €
  • Grenada a partire da 7.50 €
  • Groenlandia a partire da 6.50 €
  • Guadalupa a partire da 4.00 €
  • Guam a partire da 7.50 €
  • Guatemala a partire da 5.50 €
  • Guinea a partire da 8.50 €
  • Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
  • Guyana a partire da 6.50 €
  • Guyana francese a partire da 4.00 €
  • Haiti a partire da 7.50 €
  • Honduras a partire da 4.00 €
  • Hong Kong a partire da 4.00 €
  • India a partire da 4.00 €
  • Indonesia a partire da 4.00 €
  • Iraq a partire da 4.00 €
  • Irlanda a partire da 4.00 €
  • Islanda a partire da 4.00 €
  • Isola di Man a partire da 4.00 €
  • Isole Canarie a partire da 4.00 €
  • Isole Cayman a partire da 7.00 €
  • Isole Faroe a partire da 4.00 €
  • Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
  • Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
  • Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
  • Israele a partire da 4.00 €
  • Italia a partire da 4.00 €
  • Jersey a partire da 4.00 €
  • Kazakistan a partire da 4.00 €
  • Kenya a partire da 7.50 €
  • Kirghizistan a partire da 5.50 €
  • Kuwait a partire da 4.00 €
  • La Riunione a partire da 4.00 €
  • Laos a partire da 5.50 €
  • Lesotho a partire da 8.00 €
  • Lettonia a partire da 4.00 €
  • Libano a partire da 17.00 €
  • Liberia a partire da 5.50 €
  • Liechtenstein a partire da 4.00 €
  • Lituania a partire da 4.00 €
  • Lussemburgo a partire da 4.00 €
  • Macao a partire da 4.00 €
  • Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
  • Madagascar a partire da 6.50 €
  • Madera a partire da 4.00 €
  • Malawi a partire da 7.50 €
  • Malaysia a partire da 4.00 €
  • Maldive a partire da 35.50 €
  • Mali a partire da 8.00 €
  • Malta a partire da 4.00 €
  • Marie-Galante a partire da 4.00 €
  • Marocco a partire da 6.00 €
  • Martinica a partire da 4.00 €
  • Mauritius a partire da 5.50 €
  • Mayotte a partire da 4.00 €
  • Messico a partire da 4.00 €
  • Moldavia a partire da 4.00 €
  • Mongolia a partire da 4.00 €
  • Montenegro a partire da 4.00 €
  • Montserrat a partire da 7.50 €
  • Mozambico a partire da 6.50 €
  • Namibia a partire da 8.50 €
  • Nauru a partire da 8.50 €
  • Nepal a partire da 4.50 €
  • Nicaragua a partire da 5.50 €
  • Niger a partire da 7.50 €
  • Nigeria a partire da 7.00 €
  • Norvegia a partire da 4.00 €
  • Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
  • Oman a partire da 4.00 €
  • Paesi Bassi a partire da 4.00 €
  • Pakistan a partire da 4.00 €
  • Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
  • Panama a partire da 7.00 €
  • Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
  • Paraguay a partire da 6.00 €
  • Perù a partire da 4.00 €
  • Polonia a partire da 4.00 €
  • Porto Rico a partire da 4.00 €
  • Portogallo a partire da 4.00 €
  • Qatar a partire da 4.00 €
  • Regno Unito a partire da 4.00 €
  • Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
  • Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
  • Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
  • Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
  • Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
  • Romania a partire da 4.00 €
  • Ruanda a partire da 6.50 €
  • Saba a partire da 7.50 €
  • Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
  • Saint Lucia a partire da 7.50 €
  • Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
  • Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
  • Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
  • Samoa a partire da 5.50 €
  • Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
  • Scozia a partire da 4.00 €
  • Senegal a partire da 5.50 €
  • Serbia a partire da 4.00 €
  • Seychelles a partire da 7.50 €
  • Sierra Leone a partire da 8.00 €
  • Singapore a partire da 4.00 €
  • Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
  • Slovacchia a partire da 4.00 €
  • Slovenia a partire da 4.00 €
  • Spagna a partire da 4.00 €
  • Sri Lanka a partire da 4.00 €
  • Stati Uniti a partire da 4.00 €
  • Sudafrica a partire da 4.00 €
  • Suriname a partire da 6.00 €
  • Svezia a partire da 4.00 €
  • Svizzera a partire da 4.00 €
  • Tagikistan a partire da 7.00 €
  • Taiwan a partire da 4.00 €
  • Tanzania a partire da 4.00 €
  • Thailandia a partire da 4.00 €
  • Timor Est a partire da 6.00 €
  • Togo a partire da 8.50 €
  • Tonga a partire da 4.50 €
  • Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
  • Tunisia a partire da 4.00 €
  • Turchia a partire da 4.00 €
  • Ucraina a partire da 4.00 €
  • Uganda a partire da 6.50 €
  • Ungheria a partire da 4.00 €
  • Uruguay a partire da 6.50 €
  • Uzbekistan a partire da 4.00 €
  • Vanuatu a partire da 6.50 €
  • Venezuela a partire da 7.00 €
  • Vietnam a partire da 4.00 €
  • Zambia a partire da 7.00 €
  • Zimbabwe a partire da 17.00 €
Scegli la tua destinazione Airalo

Se preferisci, con Airalo puoi attivare una eSIM Regionale o Globale, per spostarti in vari Paesi con lo stesso piano dati.

  • Africa a partire da 17.00 €
  • America Latina a partire da 6.50 €
  • Asia a partire da 4.00 €
  • Europa a partire da 4.50 €
  • Isole dei Caraibi a partire da 7.50 €
  • Medio Oriente e Nord Africa a partire da 6.00 €
  • Nord America a partire da 6.00 €
  • Oceania a partire da 4.00 €
  • Safari africano a partire da 5.50 €
  • Unione Europea e Regno Unito a partire da 4.00 €
  • Global a 8.00 €

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Ottieni 300GB, minuti e SMS illimitati e 30GB extra nel mondo a soli 12,99€ al mese con Iliad

Ottieni 300GB, minuti e SMS illimitati e 30GB extra nel mondo a soli 12,99€ al mese con Iliad
FiberCop trasforma le centrali in edge data center

FiberCop trasforma le centrali in edge data center
Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali

Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali
Offerte Iliad di agosto 2026, come avere fino a 300 GB con prezzo fisso per sempre

Offerte Iliad di agosto 2026, come avere fino a 300 GB con prezzo fisso per sempre
Ottieni 300GB, minuti e SMS illimitati e 30GB extra nel mondo a soli 12,99€ al mese con Iliad

Ottieni 300GB, minuti e SMS illimitati e 30GB extra nel mondo a soli 12,99€ al mese con Iliad
FiberCop trasforma le centrali in edge data center

FiberCop trasforma le centrali in edge data center
Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali

Con Giga Illimitati la eSIM Saily ti regala l'accesso alle lounge aeroportuali
Offerte Iliad di agosto 2026, come avere fino a 300 GB con prezzo fisso per sempre

Offerte Iliad di agosto 2026, come avere fino a 300 GB con prezzo fisso per sempre
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 ago 2026
Link copiato negli appunti