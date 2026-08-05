Attiva un piano Saily eSIM da 20GB: per te fast-track aeroportuale in regalo

Grazie a Saily eSIM il tuo smartphone rimane connesso online anche all’estero senza roaming. Questo servizio ti permette di avere dati mobili anche in viaggio che si attivano non appena arrivi a destinazione. Inoltre, se oggi acquisti un piano da 20GB ricevi subito in regalo il fast-track aeroportuale da utilizzare durante il tuo prossimo viaggio senza dover attendere in coda. Cosa stai aspettando? Ottienilo subito con uno sconto del 10% grazie al codice TRYSAILY10.

Tutti i piani hanno un periodo di attivazione di 30 giorni. Quindi, acquistandone uno adesso e non lo attivi fino al giorno 4 settembre, verrà attivato automaticamente. Con oltre 200 destinazioni disponibili, hai piani GIGA convenienti a partire da soli 4,49 euro! La connessione affidabile è una garanzia perché ogni piano si appoggia alle migliori reti del Paese selezionato. Inoltre, funziona con tutti gli smartphone compatibili con le eSIM. L’attivazione è semplice e veloce:

Scegli la destinazione e acquista un piano dati eSIM inserendo il codice TRYSAILY10; scarica l’app Saily sul tuo smartphone Android o Apple; configura la tua eSIM seguendo le istruzioni nell’app e attiva il roaming dati per il piano Saily che hai acquistato; goditi i tuoi giga che si attiveranno automaticamente quando arriverai a destinazione.

Tutte le destinazioni disponibili con Saily eSIM

Dai un’occhiata a tutte le destinazioni disponibili con i piani Saily eSIM:

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

America Latina

Andorra

Anguilla

Antigua e Barbuda

Antille Olandesi

Arabia Saudita

Argentina

Armenia

Aruba

Asia e Oceania

Australia

Austria

Azerbaigian

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belgio

Belize

Benin

Bermuda

Bolivia

Bonaire

Bosnia ed Erzegovina

Botswana

Brasile

Brunei

Bulgaria

Burkina Faso

Cambogia

Camerun

Canada

Capo Verde

Caraibi

Ciad

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Corea del Sud

Costa Rica

Costa d’Avorio

Croazia

Curaçao

Danimarca

Dominica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Europa

Fiji

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Georgia

Germania

Ghana

Giamaica

Giappone

Gibilterra

Giordania

Globale

Grecia

Grenada

Groenlandia

Guadalupa

Guam

Guatemala

Guernsey

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Guyana francese

Haiti

Hawaii

Honduras

Hong Kong

India

Indonesia

Iraq

Irlanda

Islanda

Isola di Man

Isole Cayman

Isole Faroe

Isole Marianne Settentrionali

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini Americane

Isole Vergini Britanniche

Israele

Italia

Jersey

Kazakistan

Kenya

Kirghizistan

Kosovo

Kuwait

La Riunione

Lesotho

Lettonia

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macao

Macedonia del Nord

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldive

Mali

Malta

Marocco

Martinica

Mauritania

Mauritius

Mayotte

Medio Oriente e Nord Africa

Messico

Moldavia

Monaco

Mongolia

Montenegro

Montserrat

Mozambico

Namibia

Nauru

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Nord America

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bassi

Pakistan

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Polinesia francese

Polonia

Porto Rico

Portogallo

Qatar

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Centrafricana

Repubblica Democratica Popolare Del Laos

Repubblica Democratica del Congo

Repubblica Dominicana

Repubblica del Congo

Romania

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

Saint Martin

Saint Vincent e Grenadine

Saint-Barthélemy

Samoa

San Marino

Santa Lucia

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Sint Maarten (territorio olandese)

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Sri Lanka

Stati Uniti

Sudafrica

Sudan

Sudan del Sud

Suriname

Svezia

Svizzera

Tagikistan

Tailandia

Taiwan

Tanzania

Timor Est

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Zambia

Zimbabwe

eSwatini

Saily eSIM è la soluzione più conveniente per rimanere connesso anche in viaggio all’estero senza dover subire gli alti costi del roaming e senza dover cercare un negozio per acquistare una SIM locale che poi dovrai disattivare e buttare via.