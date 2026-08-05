Attiva un piano Saily eSIM da 20GB: per te fast-track aeroportuale in regalo

Grazie a Saily eSIM il tuo smartphone rimane connesso online anche all’estero senza roaming. Questo servizio ti permette di avere dati mobili anche in viaggio che si attivano non appena arrivi a destinazione. Inoltre, se oggi acquisti un piano da 20GB ricevi subito in regalo il fast-track aeroportuale da utilizzare durante il tuo prossimo viaggio senza dover attendere in coda. Cosa stai aspettando? Ottienilo subito con uno sconto del 10% grazie al codice TRYSAILY10.
Tutti i piani hanno un periodo di attivazione di 30 giorni. Quindi, acquistandone uno adesso e non lo attivi fino al giorno 4 settembre, verrà attivato automaticamente. Con oltre 200 destinazioni disponibili, hai piani GIGA convenienti a partire da soli 4,49 euro! La connessione affidabile è una garanzia perché ogni piano si appoggia alle migliori reti del Paese selezionato. Inoltre, funziona con tutti gli smartphone compatibili con le eSIM. L’attivazione è semplice e veloce:
- Scegli la destinazione e acquista un piano dati eSIM inserendo il codice TRYSAILY10;
- scarica l’app Saily sul tuo smartphone Android o Apple;
- configura la tua eSIM seguendo le istruzioni nell’app e attiva il roaming dati per il piano Saily che hai acquistato;
- goditi i tuoi giga che si attiveranno automaticamente quando arriverai a destinazione.
Tutte le destinazioni disponibili con Saily eSIM
Dai un’occhiata a tutte le destinazioni disponibili con i piani Saily eSIM:
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- America Latina
- Andorra
- Anguilla
- Antigua e Barbuda
- Antille Olandesi
- Arabia Saudita
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia e Oceania
- Australia
- Austria
- Azerbaigian
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belgio
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Bolivia
- Bonaire
- Bosnia ed Erzegovina
- Botswana
- Brasile
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Capo Verde
- Caraibi
- Ciad
- Cile
- Cina
- Cipro
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Costa d’Avorio
- Croazia
- Curaçao
- Danimarca
- Dominica
- Ecuador
- Egitto
- El Salvador
- Emirati Arabi Uniti
- Estonia
- Europa
- Fiji
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Gabon
- Gambia
- Georgia
- Germania
- Ghana
- Giamaica
- Giappone
- Gibilterra
- Giordania
- Globale
- Grecia
- Grenada
- Groenlandia
- Guadalupa
- Guam
- Guatemala
- Guernsey
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Guyana francese
- Haiti
- Hawaii
- Honduras
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Iraq
- Irlanda
- Islanda
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Faroe
- Isole Marianne Settentrionali
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini Americane
- Isole Vergini Britanniche
- Israele
- Italia
- Jersey
- Kazakistan
- Kenya
- Kirghizistan
- Kosovo
- Kuwait
- La Riunione
- Lesotho
- Lettonia
- Liberia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macao
- Macedonia del Nord
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldive
- Mali
- Malta
- Marocco
- Martinica
- Mauritania
- Mauritius
- Mayotte
- Medio Oriente e Nord Africa
- Messico
- Moldavia
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambico
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Nord America
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Oman
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Panama
- Papua Nuova Guinea
- Paraguay
- Perù
- Polinesia francese
- Polonia
- Porto Rico
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica Democratica Popolare Del Laos
- Repubblica Democratica del Congo
- Repubblica Dominicana
- Repubblica del Congo
- Romania
- Ruanda
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Martin
- Saint Vincent e Grenadine
- Saint-Barthélemy
- Samoa
- San Marino
- Santa Lucia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (territorio olandese)
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Sri Lanka
- Stati Uniti
- Sudafrica
- Sudan
- Sudan del Sud
- Suriname
- Svezia
- Svizzera
- Tagikistan
- Tailandia
- Taiwan
- Tanzania
- Timor Est
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
- Uganda
- Ungheria
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
- Zimbabwe
- eSwatini
Saily eSIM è la soluzione più conveniente per rimanere connesso anche in viaggio all’estero senza dover subire gli alti costi del roaming e senza dover cercare un negozio per acquistare una SIM locale che poi dovrai disattivare e buttare via.