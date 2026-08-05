 Attiva un piano Saily eSIM da 20GB: per te fast-track aeroportuale in regalo
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Attiva un piano Saily eSIM da 20GB: per te fast-track aeroportuale in regalo

Per rimanere connesso online anche all'estero senza roaming scegli Saily eSIM che, con un piano da 20GB, ti regala il fast-track aeroportuale.
Attiva un piano Saily eSIM da 20GB: per te fast-track aeroportuale in regalo
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Per rimanere connesso online anche all'estero senza roaming scegli Saily eSIM che, con un piano da 20GB, ti regala il fast-track aeroportuale.
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Grazie a Saily eSIM il tuo smartphone rimane connesso online anche all’estero senza roaming. Questo servizio ti permette di avere dati mobili anche in viaggio che si attivano non appena arrivi a destinazione. Inoltre, se oggi acquisti un piano da 20GB ricevi subito in regalo il fast-track aeroportuale da utilizzare durante il tuo prossimo viaggio senza dover attendere in coda. Cosa stai aspettando? Ottienilo subito con uno sconto del 10% grazie al codice TRYSAILY10.

Attiva un Piano 20GB per ottenere il regalo

Tutti i piani hanno un periodo di attivazione di 30 giorni. Quindi, acquistandone uno adesso e non lo attivi fino al giorno 4 settembre, verrà attivato automaticamente. Con oltre 200 destinazioni disponibili, hai piani GIGA convenienti a partire da soli 4,49 euro! La connessione affidabile è una garanzia perché ogni piano si appoggia alle migliori reti del Paese selezionato. Inoltre, funziona con tutti gli smartphone compatibili con le eSIM. L’attivazione è semplice e veloce:

  1. Scegli la destinazione e acquista un piano dati eSIM inserendo il codice TRYSAILY10;
  2. scarica l’app Saily sul tuo smartphone Android o Apple;
  3. configura la tua eSIM seguendo le istruzioni nell’app e attiva il roaming dati per il piano Saily che hai acquistato;
  4. goditi i tuoi giga che si attiveranno automaticamente quando arriverai a destinazione.

Tutte le destinazioni disponibili con Saily eSIM

Dai un’occhiata a tutte le destinazioni disponibili con i piani Saily eSIM:

  • Afghanistan
  • Africa
  • Albania
  • Algeria
  • America Latina
  • Andorra
  • Anguilla
  • Antigua e Barbuda
  • Antille Olandesi
  • Arabia Saudita
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba
  • Asia e Oceania
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaigian
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Bangladesh
  • Barbados
  • Belgio
  • Belize
  • Benin
  • Bermuda
  • Bolivia
  • Bonaire
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Botswana
  • Brasile
  • Brunei
  • Bulgaria
  • Burkina Faso
  • Cambogia
  • Camerun
  • Canada
  • Capo Verde
  • Caraibi
  • Ciad
  • Cile
  • Cina
  • Cipro
  • Colombia
  • Corea del Sud
  • Costa Rica
  • Costa d’Avorio
  • Croazia
  • Curaçao
  • Danimarca
  • Dominica
  • Ecuador
  • Egitto
  • El Salvador
  • Emirati Arabi Uniti
  • Estonia
  • Europa
  • Fiji
  • Filippine
  • Finlandia
  • Francia
  • Gabon
  • Gambia
  • Georgia
  • Germania
  • Ghana
  • Giamaica
  • Giappone
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  • Giordania
  • Globale
  • Grecia
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  • Guyana
  • Guyana francese
  • Haiti
  • Hawaii
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  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Iraq
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  • Isola di Man
  • Isole Cayman
  • Isole Faroe
  • Isole Marianne Settentrionali
  • Isole Turks e Caicos
  • Isole Vergini Americane
  • Isole Vergini Britanniche
  • Israele
  • Italia
  • Jersey
  • Kazakistan
  • Kenya
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  • La Riunione
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  • Medio Oriente e Nord Africa
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  • Nigeria
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  • Norvegia
  • Nuova Zelanda
  • Oman
  • Paesi Bassi
  • Pakistan
  • Panama
  • Papua Nuova Guinea
  • Paraguay
  • Perù
  • Polinesia francese
  • Polonia
  • Porto Rico
  • Portogallo
  • Qatar
  • Regno Unito
  • Repubblica Ceca
  • Repubblica Centrafricana
  • Repubblica Democratica Popolare Del Laos
  • Repubblica Democratica del Congo
  • Repubblica Dominicana
  • Repubblica del Congo
  • Romania
  • Ruanda
  • Saint Kitts e Nevis
  • Saint Martin
  • Saint Vincent e Grenadine
  • Saint-Barthélemy
  • Samoa
  • San Marino
  • Santa Lucia
  • Senegal
  • Serbia
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Singapore
  • Sint Maarten (territorio olandese)
  • Slovacchia
  • Slovenia
  • Spagna
  • Sri Lanka
  • Stati Uniti
  • Sudafrica
  • Sudan
  • Sudan del Sud
  • Suriname
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tagikistan
  • Tailandia
  • Taiwan
  • Tanzania
  • Timor Est
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad e Tobago
  • Tunisia
  • Turchia
  • Ucraina
  • Uganda
  • Ungheria
  • Uruguay
  • Uzbekistan
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • eSwatini

Saily eSIM è la soluzione più conveniente per rimanere connesso anche in viaggio all’estero senza dover subire gli alti costi del roaming e senza dover cercare un negozio per acquistare una SIM locale che poi dovrai disattivare e buttare via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 ago 2026
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