SpaceX diventerà un operatore telefonico mobile?

Durante un incontro con gli investitori, Gwynne Shotwell (Chief Operating Officer di SpaceX) ha dichiarato che l’azienda potrebbe lanciare un servizio mobile negli Stati Uniti. Dovrebbe però realizzare l’infrastruttura di rete o, in alternativa, utilizzare quella di altri operatori diventando quindi un MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Secondo Bloomberg avrebbe già avviato contatti con Charter Communications.

Starlink Mobile concorrente di Verizon, AT&T e T-Mobile?

Come è noto, SpaceX offre un servizio di connettività D2C (Direct-to-Cell) tramite oltre 650 satelliti della costellazione Starlink. Ciò avviene attraverso accordi sottoscritti con 17 operatori di telecomunicazioni nel mondo. Negli Stati Uniti, gli abbonati di T-Mobile possono usare messaggi, email, streaming e voce con un normale smartphone in aree non coperte dalle reti mobile terrestri.

SpaceX incassa una percentuale (ignota) delle entrate generate dagli operatori. L’azienda di Elon Musk potrebbe offrire la connettività mobile direttamente agli utenti finali, riducendo la dipendenza da T-Mobile negli Stati Uniti. Non ci sono ancora molti dettagli, ma le opzioni sono due. La prima è più costosa, in quanto è necessario realizzare l’infrastruttura di rete e acquistare le licenze.

La seconda è più economica e implementabile in poco tempo, ovvero diventare un operatore mobile virtuale. Secondo Bloomberg, SpaceX avrebbe già avviato discussioni con Charter Communications, il principale Internet provider degli Stati Uniti. La rete dell’azienda del Connecticut potrebbe gestire il traffico telefonico di SpaceX, come avviene oggi con il suo servizio Spectrum Mobile.

Oltre che di T-Mobile, l’azienda di Elon Musk diventerebbe concorrente di AT&T e Verizon, gli altri due big del settore. Poche speranze invece di incrementare la copertura Direct-to-Cell in Europa. In base alla proposta della Commissione, alle società non europee verrebbe riservato solo un terzo della banda di frequenze dei 2 GHz. SpaceX ha criticato la decisione evidenziando le conseguenze negative.