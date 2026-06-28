Cloudflare vuole sostituire i CAPTCHA con i PACT

Cloudflare ha annunciato una nuova iniziativa in collaborazione con Microsoft, Google e Firefox, aziende che sviluppano i browser Edge, Chrome e Firefox. L’obiettivo è sviluppare e standardizzare il protocollo PACT (Private Access Control Tokens) che consente ai siti di distinguere tra utenti umani e bot, garantendo la privacy. Dovrebbero quindi sostituire gli attuali CAPTCHA.

Token anonimi che identificano gli umani

Come si può vedere nella pagina del servizio Cloudflare Radar, il traffico generato dai bot è pari a quasi il 57% del totale, superando quindi il traffico umano. Questa percentuale è destinata ad aumentare con la diffusione degli agenti AI che interagiscono con i siti web in maniera autonoma.

Tra i bot ci sono anche quelli invasivi, usati ad esempio per “rubare” i contenuti tramite scraping non autorizzato. Oggi vengono sfruttati i CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) per rilevare il traffico umano e bloccare i bot indesiderati. Ma questa soluzione non è più adatta perché i moderni bot possono risolvere i CAPTCHA.

Cloudflare sottolinea che l’arrivo degli agenti AI, il confine tra comportamento umano e attività dei bot è diventato più labile. Quando i siti web tentano di verificare che una richiesta provenga da un essere umano legittimo o da un bot autorizzato, le soluzioni tradizionali (accessi forzati e tracciamento invasivo) compromettono la fiducia degli utenti e rappresentano un problema di privacy.

Il protocollo PACT non blocca l’accesso agli agenti AI, ma distingue il traffico legittimo da quello non autorizzato dei bot. PACT consente ai siti web con una solida conoscenza dell’identità personale dei visitatori di emettere token anonimi. Il browser dell’utente può quindi fornire questi token ad altri siti per dimostrare che si tratta di una persona reale, riducendo la necessità dei CAPTCHA o di tracciamenti invasivi. PACT è progettato in modo che i siti web non possano utilizzarlo per tracciare o identificare gli utenti o la loro cronologia di navigazione.

Al momento è solo una proposta. Mancano i dettagli tecnici che dovrebbero essere divulgati nei prossimi mesi.