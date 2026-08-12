Password sicure e protette con meno di 2€ al mese grazie a NordPass

Immagina un mondo tech fatto di password sicure e protette, gestite automaticamente da una piattaforma multidispositivo che le compila riconoscendo se il sito o l’app sono affidabili e non delle truffe. Immagina un mondo dove i codici delle tue carte di pagamento e gli accessi al tuo conto online sono al sicuro, sempre e ovunque. Smetti di immaginare e rendi tutto questo realtà. Accedi adesso all’offerta NordPass attivando tutto con soli 1,39 euro al mese! Otterrai subito altri 3 mesi extra gratis oltre al 53% di sconto.

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una cassaforte crittografata per memorizzare, gestire e condividere password, passkey, dati di carte di credito e tutte le informazioni personali che vuoi;

per memorizzare, gestire e condividere password, passkey, dati di carte di credito e tutte le informazioni personali che vuoi; l’ autenticazione biometrica per sbloccare la cassaforte delle password crittografate tramite Face ID o impronta digitale;

per sbloccare la cassaforte delle password crittografate tramite Face ID o impronta digitale; un sistema di compilazione e salvataggio automatici con un solo click che riconosce se il sito o l’applicazione sono legittimi e non truffe;

con un solo click che riconosce se il sito o l’applicazione sono legittimi e non truffe; una serie di funzionalità aggiuntive che aumentano il tuo livello di sicurezza come Salute password, Data Breach Scanner ed Email Masking.

Siamo sicuri che una volta provato NordPass te ne innamorerai. Ad ogni modo, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati, hai 30 giorni per verificare la sua bontà senza impegni.