Social media: nuova conferma che il ban non funziona

Un nuovo studio effettuato dall’Università di Newcastle conferma che il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni introdotto in Australia non è efficace. Oltre l’80% degli adolescenti continua a usare Tiktok, X, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat. La legge in vigore da dicembre 2025 è stata presa come riferimento da altri paesi, tra cui il Regno Unito.

La verifica dell’età può essere aggirata

La Molly Rose Foundation, organizzazione non-profit del Regno Unito, aveva rilevato che oltre il 60% dei minori con età compresa tra 12 e 15 anni accede ancora ai social media interessati dalla legge australiana (Facebook, Instagram, Threads, X, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitch e YouTube). In base allo studio dell’Università di Newcastle, oltre l’85% degli utenti con età inferiore a 16 anni continua ad usare i social media.

Tra il 54% e il 67% dei minori di 16 anni utilizza il proprio account. Il 66% ha completato la verifica dell’età con un’autodichiarazione (24-39%) o il caricamento di un selfie (13-27%). Solo il 5% degli utenti con età compresa tra 12 e 13 anni, e solo l’11% degli utenti con età compresa tra 14 e 15 anni ha fornito un documento di identità.

Circa il 15-19% degli adolescenti ha dichiarato di aver utilizzato un account falso per accedere alle piattaforme. Tra il 9% e il 29% ha dichiarato di aver usato l’account di un’altra persona, mentre l’11% ha dichiarato di aver utilizzato la modalità di navigazione privata per aggirare le restrizioni. Le VPN sono usate dal 3% degli utenti.

In definitiva, la legge australiana non è efficace per tre motivi principali: attuazione limitata, conformità incompleta e elusione delle restrizioni. Il governo ha annunciato che avvierà azioni legali contro cinque piattaforme che non rispettano il divieto. Rischiano sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani.

La Commissione europea introdurrà una proposta di legge entro l’estate. In Italia sono state avviate discussioni al Senato sul divieto di accesso ai minori di 15 anni.