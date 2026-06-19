Ban social media: nessuna legge dal governo italiano

Il governo italiano non presenterà nessuna proposta di legge per vietare ai minori di accedere ai social media. La conferma è arrivata direttamente dal Primo Ministro Giorgia Meloni durante un incontro con i giornalisti al termine del G7 in Francia. Viene quindi smentita ufficialmente l’indiscrezione di aprile. Un disegno di legge è attualmente in discussione al Senato.

Il ban può essere aggirato

I leader di diversi paesi europei hanno manifestato l’intenzione di seguire l’esempio dell’Australia. L’Assemblea Nazionale in Francia ha approvato la legge che vieta l’accesso ai minori di 15 anni, mentre il Primo Ministro del Regno Unito ha annunciato il divieto per gli utenti con meno di 16 anni.

Giorgia Meloni ha dichiarato che il suo governo non presenterà nessuna proposta, spiegando chiaramente il motivo:

Non sono contraria al divieto dei social media per i minori di 16 anni, ma non sono nemmeno convinta che questa proposta da sola possa risolvere il problema, perché quel tipo di divieto può essere facilmente aggirato.

In effetti, come hanno evidenziato diversi esperti, la verifica dell’età non è efficace (basta una VPN). Può inoltre avere gravi conseguenze sulla privacy, se i dati raccolti vengono conservati a lungo e sottratti con un attacco informatico.

Secondo il Primo Ministro italiano, un eventuale ban potrebbe trasferire il problema alle famiglie. Invece si dovrebbero fare maggiori pressioni sulle piattaforme. Il governo lascerà quindi libertà al Parlamento. Da oltre 8 mesi sono iniziate le discussioni sull’argomento, ma ad oggi non c’è nulla di concreto.

L’introduzione di una legge per vietare l’accesso ai social media è stata sollecitata dal Ministro dell’Istruzione. La commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato ha avviato l’esame del nuovo testo del disegno di legge n. 1136.

Prevede il divieto di accesso ai social media e alle piattaforme di condivisione video per i minori di 15 anni. La verifica dell’età deve avvenire tramite un “mini-portafoglio nazionale” reso disponibile entro il 30 giugno 2026 (sembra differente da IT-Wallet). Un simile disegno di legge è fermo alla Camera da oltre due anni. La Commissione europea dovrebbe annunciare una proposta entro l’estate.