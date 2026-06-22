Passa a Iliad adesso: 250GB a meno di 10€ e Fibra Super Veloce sotto i 30€

Passare a Iliad con il mobile è facile, veloce e conviene. Scegliendo la tariffa TOP 250 PLUS in promozione oggi stesso ottieni 250GB di traffico dati con 5G incluso, minuti ed SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese per sempre. Inoltre, grazie a questa offerta puoi anche attivare ILIADBOX, la fibra super veloce, con router Wi-Fi 7 incluso, a soli 22,99 euro al mese per sempre, anziché 26,99 euro.

Si tratta di una promozione a tempo limitato. Per questo devi essere veloce se vuoi approfittare di questo incredibile e doppio risparmio. Il vantaggio è che con questo operatore, rispetto a molti altri, attivi oggi offerte che non cambiano nel tempo. Inoltre, se per qualche motivo vuoi cambiare operatore non ci sono problemi. Infatti, tutti i contratti sono senza vincoli. Infine, tutte le offerte sono senza costi nascosti perché sai sempre quanto paghi, quello che ti dice l’offerta che attivi.

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L’attivazione è semplice e veloce, sia per quanto riguarda l’offerta mobile che per quanto riguarda la fibra. Entra subito nel mondo del risparmio, senza rinunciare alla qualità di una connessione super reattiva ed estremamente veloce. E adesso con Iliad Club hai ancora più vantaggi, giga extra e tantissime soluzioni su misura per te e per la tua famiglia. Come funziona?

Invita fino a 4 persone : puoi aggiungere fino a 4 SIM oltre alla tua. iliadclub si attiva quando la seconda SIM accetta l’invito e il vantaggio sui GIGA si sblocca al prossimo rinnovo dell’offerta mobile, per tutti.

: puoi aggiungere fino a 4 SIM oltre alla tua. iliadclub si attiva quando la seconda SIM accetta l’invito e il vantaggio sui GIGA si sblocca al prossimo rinnovo dell’offerta mobile, per tutti. 500GB per tutti : chi ha un’offerta con un costo mensile minore o uguale a 9,99€ passa in automatico a 500GB a 9,99€ al mese, chi ha un’offerta con costo di 11,99€ passa in automatico a 600GB a 11,99€ al mese, chi ha un’offerta con costo di 12,99€ passa in automatico a 650GB a 12,99€ al mese.​

: chi ha un’offerta con un costo mensile minore o uguale a 9,99€ passa in automatico a 500GB a 9,99€ al mese, chi ha un’offerta con costo di 11,99€ passa in automatico a 600GB a 11,99€ al mese, chi ha un’offerta con costo di 12,99€ passa in automatico a 650GB a 12,99€ al mese.​ Un unico metodo di pagamento per iliadclub: tutte le SIM di iliadclub verranno collegate al metodo di pagamento automatico (carta o IBAN) utilizzato per pagare l’offerta fibra o 5G BOX CASA di chi ha creato iliadclub.