 Passa a Iliad adesso: 250GB a meno di 10€ e Fibra Super Veloce sotto i 30€
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Passa a Iliad adesso: 250GB a meno di 10€ e Fibra Super Veloce sotto i 30€

Passa oggi stesso a Iliad: attivando TOP 250 PLUS a 9,99€ al mese per il tuo smartphone ottieni la Fibra Super Veloce a soli 22,99€ al mese.
Passa a Iliad adesso: 250GB a meno di 10€ e Fibra Super Veloce sotto i 30€
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Passa oggi stesso a Iliad: attivando TOP 250 PLUS a 9,99€ al mese per il tuo smartphone ottieni la Fibra Super Veloce a soli 22,99€ al mese.
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Passare a Iliad con il mobile è facile, veloce e conviene. Scegliendo la tariffa TOP 250 PLUS in promozione oggi stesso ottieni 250GB di traffico dati con 5G incluso, minuti ed SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese per sempre. Inoltre, grazie a questa offerta puoi anche attivare ILIADBOX, la fibra super veloce, con router Wi-Fi 7 incluso, a soli 22,99 euro al mese per sempre, anziché 26,99 euro.

Passa a Iliad adesso

Si tratta di una promozione a tempo limitato. Per questo devi essere veloce se vuoi approfittare di questo incredibile e doppio risparmio. Il vantaggio è che con questo operatore, rispetto a molti altri, attivi oggi offerte che non cambiano nel tempo. Inoltre, se per qualche motivo vuoi cambiare operatore non ci sono problemi. Infatti, tutti i contratti sono senza vincoli. Infine, tutte le offerte sono senza costi nascosti perché sai sempre quanto paghi, quello che ti dice l’offerta che attivi.

Entra anche tu in Iliad Club

L’attivazione è semplice e veloce, sia per quanto riguarda l’offerta mobile che per quanto riguarda la fibra. Entra subito nel mondo del risparmio, senza rinunciare alla qualità di una connessione super reattiva ed estremamente veloce. E adesso con Iliad Club hai ancora più vantaggi, giga extra e tantissime soluzioni su misura per te e per la tua famiglia. Come funziona?

Passa a Iliad adesso
  • Invita fino a 4 persone: puoi aggiungere fino a 4 SIM oltre alla tua. iliadclub si attiva quando la seconda SIM accetta l’invito e il vantaggio sui GIGA si sblocca al prossimo rinnovo dell’offerta mobile, per tutti.
  • 500GB per tutti: chi ha un’offerta con un costo mensile minore o uguale a 9,99€ passa in automatico a 500GB a 9,99€ al mese, chi ha un’offerta con costo di 11,99€ passa in automatico a 600GB a 11,99€ al mese, chi ha un’offerta con costo di 12,99€ passa in automatico a 650GB a 12,99€ al mese.​
  • Un unico metodo di pagamento per iliadclub: tutte le SIM di iliadclub verranno collegate al metodo di pagamento automatico (carta o IBAN) utilizzato per pagare l’offerta fibra o 5G BOX CASA di chi ha creato iliadclub.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
22 giu 2026
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